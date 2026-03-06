黑煙沖天！彰化福興塑膠廢料倉庫大火 環保局籲周圍緊閉門窗

彰化縣福興鄉粿店巷堆放大量塑料倉庫起火，風力助長濃煙與火勢。（民眾提供）

彰化縣福興鄉粿店巷今天（6日）傳出火災，由於現場佔地200坪的堆置場與鐵皮倉庫，戶外堆放100公噸的塑膠廢料，加上今天風力強勁，造成火勢一發不可收拾，目前仍在全搶救中，彰化縣環保局請附近民眾緊閉門窗，目前稽查人員正前往現場進行監控。

彰化縣議員黃俊源表示，今天大約是中午左右冒出濃濃黑煙，所幸塑料倉庫今天並沒有人員上班，但因為戶外堆放大量的塑膠粒子等廢料，尤其今天的風又大，風力不只助長火勢，還把濃煙往埔鹽方向吹，使得火勢撲滅更加不易。

消防局指出，目前已派出25輛消防車、1輛救護車與47名消防人員前往搶救，倉庫約有存放大量塑料，現場有鐵皮廠房與水泥建物，目前戶外堆放的大量廢料則全面燃燒，正以水柱在進行搶救。

環保局強調，剛剛接獲通報，目前稽查科人員正前往現場監控，請附近民眾能夠緊閉門窗。

由於現場濃煙太大，風力讓濃煙竄升，數公里外都可以看到，讓看到的民眾都怵目驚心。

