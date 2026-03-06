為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    提早幫女警過節 埔里贈甜蜜、草屯送美麗

    2026/03/06 12:48 記者陳鳳麗／南投報導
    埔里警分局長陳孟君（前排右3）與埔里警友辦事處主任黃瑞啓（前排右4），致贈女警及女性工作人員巧克力。（埔里警分局提供）

    埔里警分局長陳孟君（前排右3）與埔里警友辦事處主任黃瑞啓（前排右4），致贈女警及女性工作人員巧克力。（埔里警分局提供）

    今年3月8日婦女節剛好在週日，埔里和草屯警分局今天提早幫女警和女性工作人員過節，埔里分局送代表愛與甜蜜的巧克力，草屯分局則送讓皮膚更美的「安瓶」和亮白乳液，女警們收到專屬女性節日的禮物都很開心，有人還要把巧克力帶回家與家人分享。

    埔里警分局今天由分局長陳孟君，以及埔里警友辦事處主任黃瑞啓，贈送Feeling18的巧克力，表達對女性員工的尊重及感佩之意。

    分局長陳孟君表示，女警在工作、訓練上均與男警一視同仁，在處理各類案件時，女性溫柔的特質有時容易讓當事人放下警戒心，使案件順利解決，埔里分局女警在工作能力及表現絲毫不遜色於男警，值得肯定。

    草屯警分局今天也由分局長張基銘贈送婦女節禮物，經分局私下打聽女警們的喜好，以及女警常要到外風吹日曬，決定送給她們皮膚保養品「安瓶」和亮白乳液。

    草屯分局長張基銘指出，女性同仁在家需照顧家人、操持家務，到分局上班依然精神抖擻堅守崗位、全力以赴，因此在屬於女性的節日，分局準備一點小禮物，向她們致敬與致謝。

    Feeling18巧克力每顆造型都很可愛。（埔里警分局提供）

    Feeling18巧克力每顆造型都很可愛。（埔里警分局提供）

    草屯警分局長張基銘（後排中，穿制服者）送給女警和工作人員皮膚保養品。（草屯警分局提供）

    草屯警分局長張基銘（後排中，穿制服者）送給女警和工作人員皮膚保養品。（草屯警分局提供）

    草屯分局送女警的亮白乳液和安瓶。（草屯警分局提供）

    草屯分局送女警的亮白乳液和安瓶。（草屯警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播