買凶下達「必死令」3度欲殺前妻未遂 桃園惡男終局判決出爐

王姓男子教唆幫手持鋁棒毆打廖姓女子頭部。（資料照，民眾提供）

桃園市王姓男子與廖姓前妻於2024年6月離婚後，不滿前妻結交新歡，竟花錢買凶，指使王姓友人去找3名幫手，下達「必死令」打算殺害前妻，自同年9月起2個月內2度製造假車禍撞她、1度製造假強盜持鋁棒狂毆她頭部，打手見她昏厥，誤以為她已死亡而收手逃離，前妻才幸運撿回一命；最高法院維持二審判決，依家暴殺人未遂罪將王男判刑11年2月定讞。

判決指出，36歲王男於2024年9月19日晚間，與王姓友人共謀指使打手在桃園中壢區中豐北路、大圳路口，開車埋伏剛下班的廖女，要求「至少要讓她半身不遂，不然就撞死」，由程姓男子開車下手，故意從後方高速追撞騎機車的廖女。

廖女被撞得全身是傷，臉部撕裂傷、牙齒斷裂、鼻骨骨折、蜘蛛膜下腔出血，送醫後保住性命；王男支付王姓友人等人50萬元報酬。廖女出院後，王男仍不死心，同年11月5日上午再教唆王姓友人帶著幫手，駕車撞擊廖女的男性友人車輛，但因廖女當時未在車上而作罷。

2度假車禍未成之後，王男又備妥鋁棒、頭套等工具，交給王姓友人去安排打手，於同年11月14日傍晚，前往廖女經營的通訊行，3男手持鋁棒入店連續猛擊站在櫃台後的廖女頭部，廖女滿頭鮮血倒地昏迷，打手誤認為她已死亡後，再搜刮店內手機、17萬元現金後離去，以隱藏真正動機。

廖女醒來後報警，警方獲報追查強盜案，查出目的不單純，查出竟是王男買凶企圖殺害前妻，循線逮人送辦起訴。

桃園地院依殺人未遂等罪，判王男12年徒刑、王姓友人11年，程、李、熊姓共犯各判6年至7年3月；二審高院將主嫌王男改判11年2月，程男從7年改判6年10年，其餘共犯維持一審刑期。最高法院駁回被告上訴，全案定讞。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

