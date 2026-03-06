發現路旁轎車內有鑰匙 男邀毒友一起偷車代步30分鐘後被逮

吳姓、賴姓男子涉嫌偷車被警網包夾攔下車後就逮。（警方提供）

吳姓男子昨天（5日）晚間6點多，發現停放在桃園市中壢區興安一街的轎車鑰匙放在車內，就邀來友人賴姓男子共同偷車代步，中壢警方獲報，調查發現轎車在中山東路一帶行進，緊急派員開警車包夾後，拉下吳男、賴男壓制逮捕，並從2人身上起出海洛因、喪屍菸彈等毒品。

警方說，車主發現轎車被偷後，昨晚6點50分向自強派出所報案，警方調閱監視器畫面，發現失竊車輛在中山東路一帶行進，隨即派出警網2車4人，以口袋戰術包夾塞在車陣中的轎車，駕車的賴男（40歲）一度想催油門逃逸，自知逃不了後放棄，他與坐在副駕駛座的吳男（49歲）隨即被員警拉出車外壓制，2人在偷車得手30分鐘後就逮。

警方在吳男身上起出海洛因1包、喪屍菸彈3顆，賴男身上也有喪屍菸彈1顆、依託咪酯粉末1包、安非他命吸食器等，訊後已依毒品、竊盜、毒品通緝、藥事法通緝等案將吳男送辦，賴男則依毒品、公共危險、竊盜案送辦。

警方從賴姓男子身上起出毒品與吸食器。（警方提供）

賴姓男子被警方拉出車外逮捕。（警方提供）

