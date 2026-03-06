為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    發現路旁轎車內有鑰匙 男邀毒友一起偷車代步30分鐘後被逮

    2026/03/06 12:19 記者周敏鴻／桃園報導
    吳姓、賴姓男子涉嫌偷車被警網包夾攔下車後就逮。（警方提供）

    吳姓、賴姓男子涉嫌偷車被警網包夾攔下車後就逮。（警方提供）

    吳姓男子昨天（5日）晚間6點多，發現停放在桃園市中壢區興安一街的轎車鑰匙放在車內，就邀來友人賴姓男子共同偷車代步，中壢警方獲報，調查發現轎車在中山東路一帶行進，緊急派員開警車包夾後，拉下吳男、賴男壓制逮捕，並從2人身上起出海洛因、喪屍菸彈等毒品。

    警方說，車主發現轎車被偷後，昨晚6點50分向自強派出所報案，警方調閱監視器畫面，發現失竊車輛在中山東路一帶行進，隨即派出警網2車4人，以口袋戰術包夾塞在車陣中的轎車，駕車的賴男（40歲）一度想催油門逃逸，自知逃不了後放棄，他與坐在副駕駛座的吳男（49歲）隨即被員警拉出車外壓制，2人在偷車得手30分鐘後就逮。

    警方在吳男身上起出海洛因1包、喪屍菸彈3顆，賴男身上也有喪屍菸彈1顆、依託咪酯粉末1包、安非他命吸食器等，訊後已依毒品、竊盜、毒品通緝、藥事法通緝等案將吳男送辦，賴男則依毒品、公共危險、竊盜案送辦。

    警方從賴姓男子身上起出毒品與吸食器。（警方提供）

    警方從賴姓男子身上起出毒品與吸食器。（警方提供）

    賴姓男子被警方拉出車外逮捕。（警方提供）

    賴姓男子被警方拉出車外逮捕。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播