獨家》金流逾6億！太子集團自建OJBK在台洗錢近10年 暴露虛擬資產監管漏洞

柬埔寨太子集團在台洗錢107億元，其關鍵資金工具「OJBK」先前曾被理解為虛擬資產冷錢包，但台北地檢署調查，OJBK其實是集團自行開發的封閉式資金管理平台，結合地下匯兌與車手體系，形成跨境洗錢網絡。近10年間，該集團透過此系統洗入台灣資金逾6億2992萬元，凸顯虛擬資產跨境洗錢上的監管漏洞，大幅增加司法追查難度。

北檢調查，OJBK並非單純儲存虛擬資產的工具，而是集團內部主要用於資金調度與記帳調度資金的專屬平台。用戶若欲提領現金，只需在APP聯繫客服，再轉至Telegram告知金額與交付地點，後台人員即聯繫地下匯兌水房，由車手送達；若需匯款，則透過人頭帳戶層層轉帳，製造金流斷點。整個過程不經傳統銀行體系，也難留下可供司法調閱的金融紀錄。

OJBK的概念曾被理解為虛擬資產冷錢包，但北檢調查，該平台實為太子集團內部自行開發的封閉式資金管理系統，並非一般的熱錢包或冷錢包。據悉，集團近年常利用此類自建系統，搭配地下匯兌或混幣服務拆散交易，使資金在虛擬資產、現金及跨境匯款間多次轉換。

曾派駐金管會的資深檢察官表示，這類模式雖增加追查難度，但仍可從追查平台開發工程師、錢包管理者或實際提領資金的車手，一旦掌握裝置或取得關鍵供述，仍可能還原整體金流鏈條。

為防堵虛擬資產被犯罪集團利用，監管機關積極強化制度。金管會正推動「虛擬資產服務法」草案，建立完整監理架構，包括VASP許可制度、業者資本額與內控制度規範、交易監理及穩定幣發行管理，並納入罰則與監督機制。草案已完成預告，規劃送行政院審查，未來通過立法後仍須配套子法。

此外，現行制度已要求提供虛擬資產服務的業者須依「洗錢防制法」向金管會完成洗錢防制登記，並落實KYC及可疑交易通報機制；未經登記仍提供相關服務者，最重可處2年以下有期徒刑，或併科500萬元以下罰金。如專法完成立法後，將進一步納管平台與服務業者，提高交易透明度，逐步縮小犯罪集團利用虛擬資產洗錢的空間。

