北市公車遭轎車擦撞受損 10多名乘客驚魂緊急換乘

轎車疑似在直行過程中未與鄰車保持安全間隔，導致車輛向右偏向，右側車身直接擦撞到同向行駛的公車左側。（記者鄭景議翻攝）

69歲陳姓男子，昨日18時51分許駕駛轎車行經台北市大安區和平東路1段與青田街口時，疑似在直行過程中未與鄰車保持安全間隔，導致車輛向右偏向，右側車身直接擦撞到同向行駛的公車左側。大安分局警方獲報趕抵現場處置，所幸整起事故並未造成人員受傷，公車內10多名乘客在司機引導下，已安全換乘其他班次離去。

大安分局調查，陳男昨日傍晚沿著和平東路1段由東往西方向的第2車道行駛，當時正欲直行通過路口，卻疑似因一時疏忽未注意與右方車輛的距離，導致車身偏移，撞上由27歲楊姓男子駕駛、正行駛於第3車道的公車。事故造成轎車右側車身及公車左前車頭輕微車損，現場雖無人受傷，但因正值下班時段，一度引發後方車流壅塞。

請繼續往下閱讀...

警方到場後，公車司機楊男已先行引導車上10多名乘客下車，前往附近的公車站牌換乘其他班次，乘客們雖然受到驚嚇，但均表示不需就醫。員警在現場觀察雙方駕駛，均無酒味或酒容，經陳、楊2名駕駛同意後，未實施酒精呼氣測試，經查兩人駕籍資料均正常。

全案目前已由大安分局依規定以A3類交通事故成案處理，詳細肇事原因與責任歸屬仍有待交通大隊進一步分析研判。大安分局呼籲，駕駛人上路時應隨時注意周遭路況，並與鄰車保持適當的安全間隔，若欲變換車道或轉彎，務必確實使用方向燈並注意死角，以確保自身及其他用路人的安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法