    社會

    吳寶田特助涉內線交易！名軒土地利多未公開前買股 夫妻檔賺1.4萬被訴

    2026/03/06 10:29 記者劉詠韻／台北報導
    麗寶集團總裁吳寶田（右）、名軒公司董事長吳泓瑩（左）父女，捲入內線交易案，檢方複訊後已將兩人請回。（資料照）

    首次上稿 10:02
    更新時間 10:29

    麗寶集團旗下上市公司名軒開發（1442）涉嫌內線交易，台北地檢署偵結認為，麗寶集團創辦人吳寶田的辦公室主任劉碧忠在名軒開發辦理高雄土地處分案期間，於重大消息公開前，與妻子張春美合謀提前買進74張股票，獲利約1萬4470元，依違反證券交易法「內線交易罪」將夫妻二人提起公訴。

    本案由台北市調查處偵辦，期間曾約談吳寶田及擔任名軒董事長的女兒「麗寶小公主」吳泓瑩。檢方調查後認定，吳氏父女並未涉有內線交易不法行為，因此予以簽結。

    起訴書指出，名軒開發公司於2019年4月間，與土地買受人謝宏德達成協議，以每坪12萬元價格出售高雄市岡山區灣裡西段15塊土地，交易總金額達新台幣8億6019萬餘元，預估處分利益約1億6000萬元，對公司股價具有重大影響。

    檢調查出，劉碧忠當時不僅是名軒開發法人董事「英和投資」的員工，更擔任麗寶集團創辦人吳寶田的辦公室主任（特助）。劉男因協助謝宏德處理土地買賣事宜，早在2019年4月15日買方簽立委託書時，便已知悉這項重大利多。

    然而，名軒公司直到4月24日傍晚5時59分才在公開資訊觀測站公告。依規，內線交易禁止期須持續至消息公開後的18小時，即4月25日上午11時59分。

    劉碧忠在獲悉消息後，涉嫌與妻子張春美達成犯意聯絡，劉男於4月24日買進22張股票，其妻則自4月16日起陸續買進52張，兩人合計買進74張名軒股票。經計算，張女賣出及持有的擬制性獲利僅約1萬4470元。

    檢方認為，劉碧忠與張春美涉犯「證券交易法」第157條1內線交易罪，屬共同正犯，依法提起公訴，並宣告沒收相關犯罪所得。

    寶集團創辦人吳寶田的辦公室主任劉碧忠在名軒開發辦理高雄土地處分案期間，與妻子張春美合謀提前買進74張股票，獲利約1萬4470元，涉「內線交易罪」被起訴。（資料照）

