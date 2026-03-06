為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    可怕！大車國道爆胎 輪胎皮散落釀17車連環撞

    2026/03/06 09:46 記者劉曉欣／彰化報導
    國道彰化路段17車連環撞，半聯結車的左側第2軸車輪不明原因爆胎。（取自彰化人大小事）

    國道彰化路段17車連環撞，半聯結車的左側第2軸車輪不明原因爆胎。（取自彰化人大小事）

    國道1號彰化路段昨天（5日）傳出17車驚險連環撞意外！林姓男子所駕駛的半聯結車，因為左側車輪不明原因爆胎，輪胎皮散落中、外線車道，造成後方16輛來車閃避不及而碰撞，這起意外所幸無人受傷，林男酒測值為零，依道交條例開罰1000元到6000元的罰鍰。

    國道三隊表示，這起意外發生在昨天晚間將近8點左右，地點在國道1號196.6公里南下彰化路段，當時林姓駕駛半聯結車是行駛在中線車道，由於大車的左側第2軸車輪不明原因爆胎，胎皮散落車道上，造成後方16部車輛因閃避不及或是輾過胎皮而碰撞。

    國道警方表示，無論大車或是小車，車輛都應該定期保養，上路前也要進行相關檢查，行駛中如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，將依道路交通管理處罰條例第30之1條規定，將對駕駛人開罰1000元到6000元的罰鍰。

    這起意外因為共有17部車連環撞，意外發生時都停靠路邊等待救援，也讓路過的人車全都驚嚇指數破表。

    國道彰化路段傳出半聯結車爆胎，輪胎皮散落路面，造成後方16車閃避不及發生碰撞。（民眾提供）

    國道彰化路段傳出半聯結車爆胎，輪胎皮散落路面，造成後方16車閃避不及發生碰撞。（民眾提供）

    國道彰化路段17車連環撞，半聯結車的左側第2軸車輪不明原因爆胎。（民眾提供）

    國道彰化路段17車連環撞，半聯結車的左側第2軸車輪不明原因爆胎。（民眾提供）

    國道彰化路段傳出半聯結車爆胎，輪胎皮散落路面，造成後方16車閃避不及發生碰撞。（民眾提供）

    國道彰化路段傳出半聯結車爆胎，輪胎皮散落路面，造成後方16車閃避不及發生碰撞。（民眾提供）

    國道彰化路段傳出半聯結車爆胎，輪胎皮散落路面，造成後方16車閃避不及發生碰撞。（民眾提供）

    國道彰化路段傳出半聯結車爆胎，輪胎皮散落路面，造成後方16車閃避不及發生碰撞。（民眾提供）

