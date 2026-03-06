宜蘭59歲女老師停等紅燈遭毒駕撞死 校方心碎不捨嘆「怎麼告訴學生？」

任職於宜蘭某間私立中小學的小學部59歲鍾姓女老師，昨晚駕車返家途中，遭毒駕高速追撞身亡，噩耗一早傳回校內，校方「心碎」不捨。（民眾提供）

任職於宜蘭某間私立中小學的小學部59歲鍾姓女老師，昨晚駕車返家途中，遭毒駕高速追撞身亡，噩耗一早傳回校內，校方「心碎」不捨，大嘆該怎麼跟學生說？鍾師和善貼心且具包容力，深受家長及孩子歡迎，目前緊急安排主任暫代導師職務，將請諮商師入校輔導學生。

校方指出，鍾老師是退休後轉任的資深教師，到校任職6年，已在宜蘭買房定居，專長是數學，特別擅長「生活數學」，會使用教具進行創意教學，而她也積極參與校務，協助多元探索活動，並不藏私地分享自身資源與攝影專才。

請繼續往下閱讀...

校方說，她對外籍老師更是非常照顧，不僅提供住宿給2名來自菲律賓的教師，還會每日接送他們上下班，並在寒冬時主動發起募捐冬衣活動給弱勢，是一位極其和善、貼心且具包容力的老師，對待同事與學生都充滿關懷，深受家長喜愛。

由於她擔任小學3年級導師，姪子則是6年級學生，面對突如其來的噩耗，校方因擔心學生無法承受心理衝擊，目前暫未對學生宣布死訊，不過已安排2位主任暫代導師職務，並聯繫專業心理諮商師進入校園，準備對學生進行悲傷輔導。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關新聞請見

又是毒駕！宜蘭賓士男高速撞死返家女老師 波及7車釀1死3傷

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法