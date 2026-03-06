為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義男不滿遭請出宮廟 怒砸店又留言恐嚇GG了

    2026/03/06 09:38 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義一名陳姓男子被控去年9月27日晚間，到嘉義市某菸酒水專賣店後方經營的私人宮廟參拜，因不滿義工以廟內正在「辦事」為由將其請出，隔天下午返回該店將酒類商品、電腦、私人宮廟金爐拖至巷內砸毀，致店家、宮廟損失逾50萬元，嘉義地方法院審結，依毀損罪判刑10月有期徒刑，陳男另涉及在臉書粉絲專頁恐嚇宮主，依恐嚇罪判處拘役50日，可上訴。

    陳男在法院庭審時坦承不諱。法院承審法官認為，陳男供述與提起告訴的宮主、證人證述相符，然而僅因到專賣店後方經營的宮廟參拜時，遭現場義工以辦事為由請出去，就用鐵棍砸毀店內酒品、電腦設備、宮廟金爐，砸店後又再到該宮廟「承天中承府煙島元帥」臉書留言，「只要解決妳，妳那間破宮看誰來當乩身、再來看妳怎麼自保、報警提告都是沒用、妳已在我五指山掌控之中」，以文字恐嚇，手段粗暴、惡劣，情節嚴重，造成告訴人鉅大心理壓力。

    承審法官審酌，警詢及偵查中陳男都否認犯行，直到法院開庭審理才坦承犯罪，本案審理過程中與告訴人調解成立，然而未依調解內容按期給付賠償，犯後態度不佳，認陳男犯毀損罪，處有期徒刑10月，又犯恐嚇罪，處拘役50日，如易科罰金，1千元折算1日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播