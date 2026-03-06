為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    休旅車三重路口急切 對向直行騎士撞斷腿

    2026/03/06 09:18 記者吳仁捷／新北報導
    新北市三重今天凌晨發生汽、機車車禍，施姓男子駕駛休旅車左轉急切，撞上對向直行的機車，造成機車騎士彈飛頭部受傷、左腿骨折緊急開刀。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重深夜驚傳車禍意外，一輛左轉的休旅車未注意對向狀況急切，造成對向直行的機車反映不及，直接猛撞休旅車車尾，造成騎士連人帶車彈飛，機車零件碎裂一地，造成騎士頭部、左腿受傷，到院檢查出左腳骨折送醫，緊急開刀，警方初判，路權屬於直行機車，左轉休旅車雖可左轉，但急切未禮讓，讓來車閃避不及，車禍肇因、責任歸屬及賠償等問題，仍待車禍鑑定後，進一步釐清。

    這起車禍發生在近6日凌晨，三重區重新路二段與正義南路口，警方獲報派員趕抵，到場了解43歲施男（無酒駕、無毒品前科素行，毒品快篩無反應）駕駛休旅車，沿重新路行駛左轉正義南路方向，不慎遭與對向19歲伍姓男子騎乘的機車車禍，機車撞上休旅車右後車尾，隨即彈飛倒地，由於撞擊猛烈，機車全毀。

    伍男當場倒地不起，頭部、腳部位受傷送醫，到院被檢查出左腿骨折，緊急開刀，至於雙方當時前往何處，仍待騎士開刀後病情穩定，警方就訊釐清。

    新北市三重今天凌晨發生汽、機車車禍，施姓男子駕駛休旅車左轉急切，撞上對向直行的機車，造成機車騎士彈飛頭部受傷、左腿骨折緊急開刀，車禍肇因為尚未禮讓直行車，肇責較高。（記者吳仁捷翻攝）

