新竹旅店女員工身材動人，竟遭房客拉進房內猥褻。（情境照）

男子謝恩慶投宿新竹火車站附近一家旅店，見走廊刷油漆的女員工貌美身材動人，竟假裝房間有狀況，騙女員工靠近時拉進房內強制猥褻，事後躲避開庭拒絕和解，遭法官裁定羈押，新竹地院再依強制猥褻罪將他判刑9月。

法官調查，謝男於113年2月27日下午4點入住新竹火車站附近一家旅店，見該旅店員工小美在旅館走廊刷油漆，竟基於強制猥褻之犯意，佯稱房間內有狀況，示意小美靠近房門後，即強行拉進房間內強吻、撫摸胸部，並趴在身上，以下半身前後擺動磨蹭小美屁股，以此方式強制猥褻得逞。

法官審酌謝男僅為滿足自己一時私慾，不顧違反被害人意願，強制施加猥褻行為，未尊重被害人身體自主權及人格尊嚴權，對告訴人身心創害不小，顯見其法治觀念淡薄，所為實不足取，應予譴責。

謝男犯後雖坦承犯行，卻於審理期間經合法傳拘均無正當理由未到庭，經2度通緝始到案，且迄未與被害人和解或道歉，並無彌補告訴人所受損害之具體表現，被害亦到庭表示不願意原諒謝男，最後法官依強制猥褻罪將他判刑9月。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

