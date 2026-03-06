通緝犯拒攔查駕車狂飆！逆向又闖紅燈 落網罪加一等

拒警攔查，徐姓通緝犯駕車狂飆，逆向又闖紅燈無視用路人安全，落網罪加一等。（資料照）

徐姓通緝犯駕車搭載劉姓友人拒警攔查加速逃逸，沿途連闖紅燈、逆向行駛，無視其他用路人安全，同車劉男還向後方追逐的警車丟擲鐵棍，阻擋警方追緝，徐、劉2人最後棄車分開竄逃，警方事後循線逮到徐男送辦，劉男則被通緝，屏東地院從重依妨害公眾往來安全罪判處徐男1年徒刑，可上訴。

因竊盜及洗錢防制法等案被檢方發布通緝的徐姓男子，1年多前駕駛休旅車搭載劉姓友人行經九如鄉時，因形跡可疑，引起後方巡邏員警注意，於是鳴笛要求前方休旅車停車受檢，徐男礙於通緝身分，隨即加速逃逸，警方追逐過程中，徐男不但逆向超車、闖紅燈，同車友人還向後方警車丟擲鐵棍阻擋警方追緝，嚴重影響其他用路人安全。

徐男最後開進產業道路並棄車逃逸，警方事後循線逮到徐男，依危險駕駛及妨害公務等罪送辦；屏東地院認為徐男為逃避警方追緝，任意闖越紅燈、變換車道、逆向行駛、丟擲鐵棍，危害用路人安全，並侵害公務機關執行職務，惡性實屬重大，且有毒品、竊盜等前科，素行不佳，尚難輕縱，從重依妨害公眾往來安全罪判處徐男1年徒刑。

