涉詐5現行犯嫌移送後聲押未准 竹檢提抗告

新竹地方法院開聲押庭裁定5名詐欺案被告均無羈押必要；新竹地檢署依法提出抗告。（記者廖雪茹攝）

新竹縣、市警方近日執行打詐行動，依現行犯逮捕4名詐騙集團車手及1名監控手，移送新竹地方檢察署偵辦後，檢察官認5嫌有逃亡、串證或滅證之虞聲請羈押，不過法院裁定5名被告均無羈押必要，全數釋放；對此，檢方不服，昨依法提出抗告。

新竹縣、市政府警察局執行反詐騙勤務行動，分別在多起案件中查獲涉案嫌犯，其中包含4名負責提領款項的車手及1名負責監控的成員，警方依涉嫌詐欺罪將5人移送新竹地檢署偵辦。

據悉，5名嫌犯雖分屬不同詐騙集團，但檢察官在偵訊後，基於可能有逃亡、串證或滅證之虞，向新竹地方法院聲押。不過法院審理後，先後駁回檢方的羈押聲請。法官認為，5名被告在庭訊中均坦承犯行，且從案件情節判斷，多屬詐騙集團基層執行角色，與上游組織之間呈現「斷點」，短期內難以追查更高層成員，因此無羈押必要。

打擊詐騙犯罪受到社會高度關注，也是警政署治安首要工作。警方憂心，嫌犯為現行犯逮捕後即獲釋放，可能影響後續追查詐騙集團幕後成員的難度。檢方也認為法院裁定過於寬鬆，於4日晚間針對駁回羈押的裁定提出抗告。

熟悉司法實務的法律界人士指出，依《刑事訴訟法》規定，羈押須具備法定理由，例如被告有逃亡、串證或滅證之虞，且無法以交保等較輕措施替代時，法院方能裁定羈押。

法界人士說明，詐騙案件中的車手多屬基層角色，通常僅依指示在指定地點提領款項，並不清楚集團上游身分，在實務上較難與共犯串證，也未必具有逃亡風險。因此，檢察官仍須在偵查階段透過蒐證與追查資金流向等方式釐清組織架構，而非單純透過羈押手段延長調查時間。此外，羈押本身具有期限限制。依現行規定，偵查中羈押期限一次為2個月，最多可延長一次，合計最長4個月，期滿仍須依法釋放。

