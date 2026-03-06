為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹科工程師偷拍女友裸照 她赫在雲端硬碟發現影像

    2026/03/06 08:28 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹科工程師偷拍女友裸照，她赫然在雲端硬碟發現影像。（情境照）

    竹科工程師偷拍女友裸照，她赫然在雲端硬碟發現影像。（情境照）

    竹科陳姓碩士工程師與林姓女友交往期間，未經林女同意偷拍其裸體，數年後林女發現陳男使用的GOOGLE帳號未登出，瀏覽雲端硬碟赫然發現自己遭偷拍的影像，憤而提告，新竹地院依妨害秘密罪將陳男判刑。

    法官調查，陳男與林女前為男女朋友關係，陳男於108年6月至109年11月交往期間，在其位於新竹市租屋處，未經林女同意，擅持手機照相、錄影竊錄林女裸露身體、生殖器、接觸生殖器等非公開活動或身體隱私部位照片及影像。

    林女於112年9月間，發現陳男使用的GOOGLE帳號未登出電腦，瀏覽GOOGLE帳號雲端硬碟發現自己遭偷拍的影像，始悉上情。

    法官審酌二人原為男女朋友關係，陳男竟為滿足其個人慾望，無故以手機竊錄女友極度私密之非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害隱私，並使告訴人留下深遠且不可抹滅之陰影，應予譴責。

    考量陳男犯後坦承犯行之態度，然迄今尚未與告訴人達成和解或取得告訴人原諒，最後依無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑5月。

