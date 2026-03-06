新竹男大街上持鐮刀揮舞叫囂 騎士驚嚇摔車

新竹男大街上持鐮刀揮舞叫囂，害騎士驚嚇摔車，地院將該男判刑。（記者蔡彰盛攝）

有公共危險、妨害公務等前科的新竹縣方姓男子，竟在關西鎮大街上連續拿長柄鐮刀，對往來人車揮舞叫罵，嚇得一名騎士失控摔車，警方接獲多起民眾報案後展開圍捕，新竹地院依恐嚇公眾罪將他判刑。

法官調查，方男去年12月14日中午12時10分騎機車行經新竹縣關西鎮竹118線與竹20線路口附近時，將機車停在道路上，下車後持長柄鐮刀朝後方行人、車輛揮舞，並大聲叫罵。

12時16分方男騎機車沿關西鎮竹188線由石光往關西方向行駛，將機車停在道路旁，下車後接續手持鐮刀站在路旁，朝行人、車輛舉起本案鐮刀，致騎機車於該處綠燈起步行駛的徐男受到驚嚇而失控摔車。

方男以此方式加害公共道路上不特定行人、車輛駕駛人生命、身體之事恐嚇公眾，致生危害於公安。

新竹縣政府警察局新埔分局警員陸續接獲多起民眾報案後，於當天下午4時40分逮捕方男，並扣得鐮刀。

法官審酌方男行為已使行駛於公共道路上之不特定行人、車輛駕駛人心生畏懼，而致生危害於公眾安全，所為實屬不該。本案犯行前，方男曾因公共危險、妨害公務、妨害自由等案件，經法院判刑確定、執行完畢，堪認其素行非佳。最後依恐嚇公眾罪判刑4月。

