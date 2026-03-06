為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新竹男大街上持鐮刀揮舞叫囂 騎士驚嚇摔車

    2026/03/06 08:09 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹男大街上持鐮刀揮舞叫囂，害騎士驚嚇摔車，地院將該男判刑。（記者蔡彰盛攝）

    新竹男大街上持鐮刀揮舞叫囂，害騎士驚嚇摔車，地院將該男判刑。（記者蔡彰盛攝）

    有公共危險、妨害公務等前科的新竹縣方姓男子，竟在關西鎮大街上連續拿長柄鐮刀，對往來人車揮舞叫罵，嚇得一名騎士失控摔車，警方接獲多起民眾報案後展開圍捕，新竹地院依恐嚇公眾罪將他判刑。

    法官調查，方男去年12月14日中午12時10分騎機車行經新竹縣關西鎮竹118線與竹20線路口附近時，將機車停在道路上，下車後持長柄鐮刀朝後方行人、車輛揮舞，並大聲叫罵。

    12時16分方男騎機車沿關西鎮竹188線由石光往關西方向行駛，將機車停在道路旁，下車後接續手持鐮刀站在路旁，朝行人、車輛舉起本案鐮刀，致騎機車於該處綠燈起步行駛的徐男受到驚嚇而失控摔車。

    方男以此方式加害公共道路上不特定行人、車輛駕駛人生命、身體之事恐嚇公眾，致生危害於公安。

    新竹縣政府警察局新埔分局警員陸續接獲多起民眾報案後，於當天下午4時40分逮捕方男，並扣得鐮刀。

    法官審酌方男行為已使行駛於公共道路上之不特定行人、車輛駕駛人心生畏懼，而致生危害於公眾安全，所為實屬不該。本案犯行前，方男曾因公共危險、妨害公務、妨害自由等案件，經法院判刑確定、執行完畢，堪認其素行非佳。最後依恐嚇公眾罪判刑4月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播