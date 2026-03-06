打工變共犯！害18人損失300萬 彰化女分期賠88萬換緩刑

陳女提供銀行帳戶給詐騙集團，導致18名被害人被騙損失3百多萬元，陳女事後以分期付款方式賠償約88萬元。彰化地院判處5月徒刑、緩刑5年。（資料照）

彰化縣陳姓女子因求職誤入詐騙集團，將自己名下銀行、郵局帳戶及虛擬貨幣交易平台帳號、提款卡密碼交給詐團使用，導致18名被害人匯款受騙，總金額逾300萬元。彰化地方法院審理後，考量陳女坦承犯行並與部分被害人和解，判處5月徒刑、緩刑5年。

判決書指出，陳女（33歲）於2024年6月間透過LINE認識暱稱「CHU CI」的詐團成員，依指示將銀行及郵局帳戶提款卡、密碼寄往高雄，並將自己申辦多個虛擬貨幣交易平台帳號密碼傳送給對方。

詐騙集團隨後以「在eBay註冊儲值可領回饋」、「樂分紅」網站註冊會員儲值可賺回饋、下載「國智選」APP投資股票可獲利等，誘使18名被害人匯入數萬元至百萬元不等金額至陳女帳戶，再迅速轉走，總金額逾300萬元。

檢方調查發現，詐團最初以打工名義吸收陳女，稱工作是操作博弈網站，之後又以操作錯誤造成虧損為由，要求她透過保單借款購買USDT（泰達幣）儲值。詐團再以「防火牆過期」、「多重IP登入帳號遭鎖定」等理由，要求提供手機門號、銀行帳戶與網銀資料。直到銀行發現異常凍結帳戶，陳女才察覺有異並向警方報案。

法官審理指出，陳女提供帳戶供詐團使用，造成多名被害人受害並破壞金融秩序，但考量她因打工與投資誤入詐團，犯後坦承犯行，且已與10名被害人達成和解，以每月分期方式賠償共約88萬元，因此依違反洗錢防制法判處5月徒刑，得易科罰金，宣告緩刑5年。

