為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    打工變共犯！害18人損失300萬 彰化女分期賠88萬換緩刑

    2026/03/06 08:06 記者陳冠備／彰化報導
    陳女提供銀行帳戶給詐騙集團，導致18名被害人被騙損失3百多萬元，陳女事後以分期付款方式賠償約88萬元。彰化地院判處5月徒刑、緩刑5年。（資料照）

    陳女提供銀行帳戶給詐騙集團，導致18名被害人被騙損失3百多萬元，陳女事後以分期付款方式賠償約88萬元。彰化地院判處5月徒刑、緩刑5年。（資料照）

    彰化縣陳姓女子因求職誤入詐騙集團，將自己名下銀行、郵局帳戶及虛擬貨幣交易平台帳號、提款卡密碼交給詐團使用，導致18名被害人匯款受騙，總金額逾300萬元。彰化地方法院審理後，考量陳女坦承犯行並與部分被害人和解，判處5月徒刑、緩刑5年。

    判決書指出，陳女（33歲）於2024年6月間透過LINE認識暱稱「CHU CI」的詐團成員，依指示將銀行及郵局帳戶提款卡、密碼寄往高雄，並將自己申辦多個虛擬貨幣交易平台帳號密碼傳送給對方。

    詐騙集團隨後以「在eBay註冊儲值可領回饋」、「樂分紅」網站註冊會員儲值可賺回饋、下載「國智選」APP投資股票可獲利等，誘使18名被害人匯入數萬元至百萬元不等金額至陳女帳戶，再迅速轉走，總金額逾300萬元。

    檢方調查發現，詐團最初以打工名義吸收陳女，稱工作是操作博弈網站，之後又以操作錯誤造成虧損為由，要求她透過保單借款購買USDT（泰達幣）儲值。詐團再以「防火牆過期」、「多重IP登入帳號遭鎖定」等理由，要求提供手機門號、銀行帳戶與網銀資料。直到銀行發現異常凍結帳戶，陳女才察覺有異並向警方報案。

    法官審理指出，陳女提供帳戶供詐團使用，造成多名被害人受害並破壞金融秩序，但考量她因打工與投資誤入詐團，犯後坦承犯行，且已與10名被害人達成和解，以每月分期方式賠償共約88萬元，因此依違反洗錢防制法判處5月徒刑，得易科罰金，宣告緩刑5年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播