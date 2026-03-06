為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    都是為了太陽餅！賓士男囂張併排停車 被按喇叭不爽狠瞪飆罵

    2026/03/06 07:59 記者陳建志／台中報導
    台中市一名男子開車併排違停在西區模範街，不爽後方駕駛按喇叭示警，狠瞪對方還飆罵三字經。（擷取自「社會事新聞影音」）

    台中一名男子，本月3日中午開車行經西區模範街時，車上的女乘客下車買太陽餅，他就直接將車停在車道違規併排，後方行經車輛駕駛按喇叭，該名男子不爽狠瞪飆罵三字經，畫面遭民眾PO網引發議論；台中市第一分局表示，還未受理相關報案，不過該名男子違規併排和穿越車道可依法開罰。

    有民眾在「社會事新聞影音」上傳一段影片，畫面中一名男子本月3日中午12點3分左右，開著賓士車直接併排違停在西區模範街12巷的車道上，因將車道完全擋住，造成後方行經的車輛無法通行，駕駛按喇叭示警，沒想到這名男子不爽，不但沒有馬上將車開走，還下車走到對面的太陽餅店，邊走邊指著該名駕駛飆罵三字經，接著一名同車女乘客提著太陽餅出來才緩緩上車離開，誇張的行徑引發網友議論。

    台中市第一分局表示，目前未受理相關報案。檢視影像，該男子違規併排臨時停車部分，違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第4款，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰；另該男子及同行友人違規穿越車道部分，違反同條例第78條第1項第3款，可處新台幣500元罰鍰。

    至於該男子疑似出言辱罵部分，如當事人認有遭公然侮辱，可至派出所提告，將依規定受理並通知對造當事人到案說明。

