為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    狂發訊息求愛約砲直銷女 男被封鎖反嗆「討客兄」這下慘了

    2026/03/06 07:53 記者蔡政珉／苗栗報導
    男子約砲被封鎖吃癟，竟還反嗆「討客兄」。（情境照）

    男子約砲被封鎖吃癟，竟還反嗆「討客兄」。（情境照）

    一名男子鄭姓男子於2020年與結識當時從事直銷工作的女子小真（化名），雙方之後久未聯繫，但鄭男於前年9月間突然透過Line每天稱呼小真「親愛的」，甚至露骨稱要得到小真的身體，直接跟小真說要約砲。小真不堪其擾封鎖鄭男後，鄭男改以手機簡訊發送「妳有我還不夠嗎？」、「是有客兄？」等語，更密集撥打電話騷擾。苗栗地院法官近期審理後，依違反跟蹤騷擾防制法判處鄭男拘役50日，可易科罰金。

    判決書指出，鄭男與小真因直銷業務往來加入Line好友，隨後便無交集。未料，鄭男自前年9月1日起突然頻繁傳訊給小真報告行蹤，每天稱呼小真「親愛的早安」。鄭男更在訊息中直白表示：「我這個人很誠實，為了要約砲，得到妳的身體要對妳好一點，下次妳才會再來找我。」小真隨即將其封鎖。

    不料，鄭男隨即改以發送簡訊、撥打電話，根據調查，鄭男在短短20天內，多次騷擾小真，並傳送「親愛的我很愛妳一輩子」、「困擾什麼？妳有別的男人是不是？」等文字。

    小真回覆「不要聯絡、不要打擾我」後，鄭男竟惱羞成怒，傳訊指責小真：「妳有男朋友應該是說（客兄）對嗎？妳已經有我了還不夠嗎？」甚至瞎扯「妳以前花了我上百萬都忘記了嗎？」

    法官審理時，鄭男辯稱是小真提告後才叫他不要傳訊息，並表示「她可以封鎖我就好」，否認有跟蹤騷擾犯行。

    法官審理時發現，雙方未曾交往，且小真早已明確拒絕，鄭男卻無視對方意願，已逾越社會通念所能容忍之界限，依跟蹤騷擾罪判處拘役。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播