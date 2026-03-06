狂發訊息求愛約砲直銷女 男被封鎖反嗆「討客兄」這下慘了

男子約砲被封鎖吃癟，竟還反嗆「討客兄」。（情境照）

一名男子鄭姓男子於2020年與結識當時從事直銷工作的女子小真（化名），雙方之後久未聯繫，但鄭男於前年9月間突然透過Line每天稱呼小真「親愛的」，甚至露骨稱要得到小真的身體，直接跟小真說要約砲。小真不堪其擾封鎖鄭男後，鄭男改以手機簡訊發送「妳有我還不夠嗎？」、「是有客兄？」等語，更密集撥打電話騷擾。苗栗地院法官近期審理後，依違反跟蹤騷擾防制法判處鄭男拘役50日，可易科罰金。

判決書指出，鄭男與小真因直銷業務往來加入Line好友，隨後便無交集。未料，鄭男自前年9月1日起突然頻繁傳訊給小真報告行蹤，每天稱呼小真「親愛的早安」。鄭男更在訊息中直白表示：「我這個人很誠實，為了要約砲，得到妳的身體要對妳好一點，下次妳才會再來找我。」小真隨即將其封鎖。

請繼續往下閱讀...

不料，鄭男隨即改以發送簡訊、撥打電話，根據調查，鄭男在短短20天內，多次騷擾小真，並傳送「親愛的我很愛妳一輩子」、「困擾什麼？妳有別的男人是不是？」等文字。

小真回覆「不要聯絡、不要打擾我」後，鄭男竟惱羞成怒，傳訊指責小真：「妳有男朋友應該是說（客兄）對嗎？妳已經有我了還不夠嗎？」甚至瞎扯「妳以前花了我上百萬都忘記了嗎？」

法官審理時，鄭男辯稱是小真提告後才叫他不要傳訊息，並表示「她可以封鎖我就好」，否認有跟蹤騷擾犯行。

法官審理時發現，雙方未曾交往，且小真早已明確拒絕，鄭男卻無視對方意願，已逾越社會通念所能容忍之界限，依跟蹤騷擾罪判處拘役。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法