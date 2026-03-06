為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    網紅5寶媽涉虐2歲童致死！再爆丟摔虐嬰判刑2年

    2026/03/06 06:55 記者鮑建信／高雄報導
    高市網紅五寶媽宋婦，涉嫌凌虐陳姓嬰兒致死案爆發後，辦案人員調閱她住處監視器，發現她另對洪姓嬰兒毆打、拋摔，此案被高等法院高雄分院依成年人傷害兒童罪，判處徒刑2年。

    2023年2月起，被告宋婦受陳童父親委託，以每月約3萬元報酬，負責照顧2歲小孩。隔年5、6月間，她因不滿陳童以手摳抓身上先前燙傷的傷口，又未能自行吃飯，涉嫌持鞋拔毆打陳童頭部等處，甚至雙手推其頭撞牆，造成其身上有15處傷勢，終因腦出血不治，宋婦被橋頭地檢署依成年人傷害兒童致死起訴，現由地院國民法官審理中。

    陳案爆發後，辦案人員前往宋婦住處調閱監視器，赫然發現自2024年6月1日起，至6月6日止，她涉嫌多次拍打另名洪姓嬰兒腹部等多處，或以棉被蓋住嬰兒全臉，用手壓住約30秒，或單手抓嬰兒從客廳嬰兒床，丟摔至客廳沙發，或抓嬰兒左手，單手往嬰兒床外之地板大力甩，導致其跌落在地墊等不當行為。

    此案被橋頭地院依成年人傷害兒童罪，判處宋婦有期徒刑2年，她不服上訴求輕判，被高雄高分院駁回，尚未定讞。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

