女車手登門「光腳飄酸味」 被害翁一聞心死通報抓人

台南老翁遭投資詐騙150多萬元，報警誘捕車手。面交時，見黃女打扮寒酸、光腳飄出酸味，老翁徹底清醒死心，通報埋伏警方當場逮人。（民眾提供）

一名退休老翁誤入投資詐騙損失150多萬元，報警誘捕車手時仍盼拿回獲利，不料在老翁家面交時，黃姓女車手一點都不像商務人士，連襪子都沒穿，脫鞋後飄出一股酸味，他一聞徹底心死，通報埋伏的警方逮人。

已經70多歲的老翁在網路上誤入假投資陷阱，詐騙集團提供偽造的應用程式，以虛假數據讓他以為投資已獲利兩、三倍，在話術持續誘騙下，老翁陸續投入高達150多萬元退休金。

當老翁想取回獲利資金時，詐團誆稱需再繳交54萬元保證金才能領款，因為老翁退休金已經見底，隨即向二分局長樂派出所報案，詢問這樣投入保證金是否合理？

警方則告訴老翁，這是典型的假投資詐騙，千萬不能把錢交出去，還得知老翁將與車手見面交錢，便說服老翁配合誘捕行動，在老翁家附近預先埋伏。

儘管已經配合警方誘捕車手，老翁仍抱持一絲希望，能拿回被騙的錢，但她見到50多歲的黃姓女車手後，才體悟自己真的上當。

黃女雖掛著詐團製作的「證券公司」工作證，但她穿一件薄上衣、乾扁的羽絨背心，進入老翁家一脫鞋，腳上連襪子都沒穿，還飄出一股酸味，老翁見狀完全死心，隨即通報警方將黃女逮捕。

老翁斥責黃女，怎麼可以騙他的退休金，黃女則向老翁聲稱，自己因為吸毒，找不到工作，才上網找到替金融公司收錢的職位，她不曉得自己擔任車手，訊後警方將她依法移送。

