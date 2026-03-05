疑雜物廢家電釀禍！竹市身障大樓火警疏散11人 3/6暫停服務

新竹市身障大樓傳出火警，濃煙不斷，引來附近住戶圍觀，民眾認為公家單位也失火，恐未落實消防安檢。（讀者提供）

新竹市身心障礙福利大樓今天（5日）傍晚傳出火警意外，疑地下室堆置家電雜物惹禍，幸起火時間已是傍晚下班時段，消防人員緊急疏散11人，幸無人受困受傷。但因濃煙飄散，整條竹蓮街都瀰漫濃濃的火煙味，也引來附近居民圍觀，一直到晚間9點半，火苗及濃煙才完全撲滅。市府社會處決定明天（6日）身障大樓預防性停止服務1日，確認電力、電梯安全運作。

竹蓮街身障大樓傍晚的火警無人受困，社會處已緊急疏散11人，並進行相關的安置。經了解，起火點在地下室，由於該處平常堆置雜物及廢棄家電，是否因此造成火警意外，還需消防局火調鑑識人員進一步調查。

身障大樓內有多個服務單位受到影響，社會處已啟動應變機制，另身障大樓4-7樓正進行整修工程，也降低相關身障服務的影響。如有緊急需求，可洽社會處身心障礙福利科，電話：03-535-2386轉502、503。

附近居民稱，身障大樓火警雖無人受困受傷，但濃煙不斷，一直到晚間8點半都還有消防水車進出，直到9點半才解除狀況。居民也說，身障大樓是提供身心障礙者服務的機關，沒想到連公家機關都會傳出火警意外，可見平常的消防安檢不確實，地下室堆置雜物及廢棄家電恐是肇禍主因，籲市府調查清楚並公布起火原因。

新竹市身障大樓今天傍晚傳出火警，已緊急疏散11人，疑地下室堆置雜物及廢棄家電惹禍，市府公告明天暫停服務1天。（竹市消防局提供）

