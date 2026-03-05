當億萬富翁還有機會！3/5 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

3月5日開獎的第115000058期今彩539頭獎及第115000019期威力彩頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

第1150000019期威力彩中獎號碼為「第一區：07、11、14、32、36、38，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得542萬元；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共38注中獎，每注可得2萬元；伍獎共216注中獎，每注可得4000元；陸獎共1657注中獎，每注可得800元；柒獎共3155注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6945注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2455注中獎，每注可得100元；普獎共3萬8080注中獎，每注可得100元。

第115000058期今彩539中獎號碼為「01、04、08、12、36」，頭獎摃龜；貳獎共237注中獎，每注可得2萬元；參獎共8625注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7599注中獎，每注可得50元。

第115000058期39樂合彩中獎號碼為「01、04、08、12、36」，四合共12注中獎，每注可得21萬5000元；三合共311注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8401注中獎，每注可得1125元。

第115000058期3星彩中獎號碼為「431」，壹獎共140注中獎，每注可得5000元。

第115000058期4星彩中獎號碼為「6243」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

