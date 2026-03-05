為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    賓士車高速追撞！宜蘭市晚間逾7車撞成一團 1人命危送醫

    2026/03/05 22:20 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市晚間發生至少7車相撞的重大車禍，至少一人命危送醫。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市晚間發生至少7車相撞的重大車禍，至少一人命危送醫。（記者王峻祺攝）

    首次上稿 21:32
    更新時間 22:20（新增照片、案情）

    宜蘭市今晚9點多重大車禍，中山路三段發生至少7車相撞事故，另波及多輛機車，其中有1輛是環保回收車，現場零件碎片散落一地，目前警、消救援中，已知1人命危送醫，詳細車禍原因釐清中。

    警方指出，今晚9點10分宜蘭市中山路與信義路口發生一輛白色賓士轎車，因車速過快連續追撞數量汽、機車，造成4人受傷送醫，目前有沒有毒駕及酒精反應，後續會在第一時間釐清。

    據了解，賓士車北往南行駛，疑似失控衝撞豐田銀色轎車，導致銀車往前噴飛，連撞多輛汽、機車，首當其衝的銀色轎車女駕駛命危送醫搶救。賓士車男駕駛及女副駕救出送醫。另有1名機車騎士也受傷送醫。

    其中遭車禍波及的陳姓女駕駛說，當時停紅燈，忽然聽到後面有一聲巨響，後車就從她右後方撞過來，然後下車看到怎麼連對向的車一排全部都遭殃，車用飛的飛過來，她根本來不及閃。

    賓士車疑失控衝撞銀色豐田轎車，豐田車遭撞噴飛再追撞其他車輛。（陳姓女駕駛提供）

    賓士車疑失控衝撞銀色豐田轎車，豐田車遭撞噴飛再追撞其他車輛。（陳姓女駕駛提供）

    宜蘭市晚間發生至少7車相撞的重大車禍。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市晚間發生至少7車相撞的重大車禍。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市晚間發生至少7車追撞事故。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市晚間發生至少7車追撞事故。（記者王峻祺攝）

