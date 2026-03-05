枉為人師！女同事要分手 已婚師恐嚇發「愛情動作片」傳單判緩刑

台南已婚顏姓男師不滿外遇女同事分手，傳性影像恐嚇「印傳單」散布，法官批枉為人師判刑5月，顏遭停職求再審遭駁回。（記者王捷攝）

已婚顏姓教師外遇女同事，但不滿分手竟恐嚇要印傳單散布，台南地院批「為人師表竟為此行為」，依恐嚇罪判5個月徒刑、緩刑2年、勞務80小時；顏男遭停職後以與女方和解為由聲請再審，但恐嚇非告訴乃論罪，跟和解無關，裁定駁回。

判決指出，顏男與女同事原為交往關係，同事皆知悉女同事為婚姻第三者。2024年1月間，兩人在高雄的汽車旅館，經女同事同意拍攝性行為影片，事後女同事提分手，顏男心生不滿，於同年4月底兩度透過LINE傳送性影像照片與影片給女同事。

請繼續往下閱讀...

顏男在訊息中威脅要將影像傳給鄰居、學校與親戚，揚言「彩印出來當傳單就很精彩了，尤其鄰居跟同事」，女同事心生畏懼報警。台南地院一審時，法官批評顏男「為人師表竟為此行為，實屬不該」，考量其與女同事調解並獲原諒，依恐嚇罪判處徒刑5月，如易科罰金以1000元折算1日，緩刑2年。

顏男事後遭學校停職逾1年半，以檢方對散布性影像不起訴、女同事撤告及法院撤銷保護令為由聲請再審。顏男主張2人已簽署和解協議，刑事追訴權應消滅，認為原裁定未審酌停職後果導致生計受創，違反比例原則，提起抗告。

台南地院合議庭認定，顏男提出的不起訴處分與和解書，皆為原判決前存在的證據。法官強調，恐嚇罪非告訴乃論，撤告不生追訴權消滅效力。教職停聘屬行政機關權責，非再審事由；撤銷保護令是因雙方和解，非恐嚇事實不存在，最終裁定駁回抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法