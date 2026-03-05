惡劣！殯葬二代13歲起無照上路 白翊辰毒駕撞死老翁還肇逃

殯葬二代白翊辰（中）毒駕撞死葉姓退休公務員還肇逃。（資料照，記者許國楨攝）

台中18歲殯葬二代白翊辰，吸毒後無照駕駛BMW轎車，撞上70多歲葉姓退休公務員還輾過並逃逸，葉男傷重不治，國民法庭今審理，檢方以白男13歲開始無照駕駛，有15次被開罰紀錄，但仍無照上路直到毒駕撞死人，建請法院依殺人等罪，量處14年至15年6月徒刑。

檢警調查，18歲的白翊辰，2024年10月27日上午9時5分，無照駕駛租賃的BMW轎車，行經北屯路240巷時，直接撞飛七旬葉姓退休公務員，葉男騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，還因此翻滾數圈，白男不但未停車查看，還直接輾壓後加速逃逸，導致葉男經送醫搶救仍因傷重不治。

白男逃離現場約15分鐘，當天上午9時20分，行經北屯區太原路與環中東路自撞路口電箱，員警趕赴現場，白男卻辯稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，他還堅稱沒有吸毒駕車，直到檢方偵訊時，才改口坦承「開車前一天拉K（吸毒）」。

檢警調查，白男案發前一天，先在於桃園市殯葬管理所附近吸毒，之後開車返回台中市住處，並在當天上午肇事，檢驗發現他吸食的毒品，包括俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮，依殺人罪、毒駕等罪嫌將他起訴。

台中地院國民法庭今天下午進行審理，檢方在科刑調查提到，白男從13歲開始就無照駕駛，共有15次被開罰紀錄，甚至吸毒開車，對社會安全造成重大危害，且施用毒品的種類多樣，在警詢、偵查、甚至是審理時，對於吸毒的供述都不一，顯然至今仍逃避，沒有要誠實面對自己的罪責。

檢方認為，依據白男的犯罪情狀等量刑因子，認為應依殺人罪，量處13年至14年6月，毒駕罪量刑1年至1年6月，過失傷害罪量處9月至11月徒刑，合併應判處有期徒刑14年至15年6月。

