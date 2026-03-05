雙響炮！中壢警口袋戰術攔拒檢逮到「7條通」 同車女子包包藏槍毒

雙響炮！中壢警口袋戰術攔拒檢逮到「7條通」 同車女子包包藏槍毒2026/03/05 19:32 記者李容萍／桃園報導
桃園市中壢區1名身揹7條通緝的36歲潘姓男子2日晚間駕駛轎車拒檢，警方隨即展開追捕約6公里，最後在中壢區龍岡路一段與中北路二段口成功攔截。（警方提供）
桃園市中壢區1名身揹7條通緝的36歲潘姓男子2日晚間駕駛轎車，遭中壢警分局員警攔查，潘男拒檢逃逸，警方隨即展開追捕約6公里，最後在中壢區龍岡路一段與中北路二段口成功攔截，同時查獲同車31陳姓女子包內帶有毒品及改造手槍，全案訊後將潘男移送歸案、陳女依法移送偵辦。
中壢警分局興國派出所所長王韋力今（5）日說明，2日警方深夜執行勤務時，發現這輛轎車拒檢逃逸，警方立即通報勤務指揮中心調派警力攔截圍捕，興國、中壢派出所共出動5車18名警力，啟動「口袋戰術」，於中壢區龍岡路一段與中北路二段口成功攔獲該車。
經查，潘男為妨害自由、詐欺、偽造文書、毒品等7案通緝犯，警方更於車內陳女隨身包內查獲改造手槍1把（含子彈）、安非他命及依托咪酯煙彈等證物。全案警方訊後，潘男移送歸案，陳女依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。
中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於危害社會治安的不法份子絕不寬貸，將持續強化查緝作為，全力打擊槍毒犯罪，維護社會安全與治安穩定。
警方以口袋戰術圍捕，在陳女隨身包內查獲改造手槍1把、安非他命及依托咪酯煙彈等證物。（警方提供）