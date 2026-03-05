為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    雙響炮！中壢警口袋戰術攔拒檢逮到「7條通」 同車女子包包藏槍毒

    2026/03/05 19:32 記者李容萍／桃園報導
    桃園市中壢區1名身揹7條通緝的36歲潘姓男子2日晚間駕駛轎車拒檢，警方隨即展開追捕約6公里，最後在中壢區龍岡路一段與中北路二段口成功攔截。（警方提供）

    桃園市中壢區1名身揹7條通緝的36歲潘姓男子2日晚間駕駛轎車拒檢，警方隨即展開追捕約6公里，最後在中壢區龍岡路一段與中北路二段口成功攔截。（警方提供）

    桃園市中壢區1名身揹7條通緝的36歲潘姓男子2日晚間駕駛轎車，遭中壢警分局員警攔查，潘男拒檢逃逸，警方隨即展開追捕約6公里，最後在中壢區龍岡路一段與中北路二段口成功攔截，同時查獲同車31陳姓女子包內帶有毒品及改造手槍，全案訊後將潘男移送歸案、陳女依法移送偵辦。

    中壢警分局興國派出所所長王韋力今（5）日說明，2日警方深夜執行勤務時，發現這輛轎車拒檢逃逸，警方立即通報勤務指揮中心調派警力攔截圍捕，興國、中壢派出所共出動5車18名警力，啟動「口袋戰術」，於中壢區龍岡路一段與中北路二段口成功攔獲該車。

    經查，潘男為妨害自由、詐欺、偽造文書、毒品等7案通緝犯，警方更於車內陳女隨身包內查獲改造手槍1把（含子彈）、安非他命及依托咪酯煙彈等證物。全案警方訊後，潘男移送歸案，陳女依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。

    中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於危害社會治安的不法份子絕不寬貸，將持續強化查緝作為，全力打擊槍毒犯罪，維護社會安全與治安穩定。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方以口袋戰術圍捕，在陳女隨身包內查獲改造手槍1把、安非他命及依托咪酯煙彈等證物。（警方提供）

    警方以口袋戰術圍捕，在陳女隨身包內查獲改造手槍1把、安非他命及依托咪酯煙彈等證物。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播