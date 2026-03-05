夾娃娃機店打工「放水」 大學生致店家損失80元遭判刑

新竹地方法院審理後認為，陳姓店員受僱處理事務卻背棄誠信，依背信罪判處拘役50日，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。（記者廖雪茹攝）

陳姓大學生在新竹一家夾娃娃機店打工，卻將機台內40元商品擺置於機台洞口處，讓1名客人輕鬆獲得，更在補貨時送出同樣商品給該名客人，造成店家損失共計80元；新竹地方法院審理後認為，受僱處理事務卻背棄誠信，依背信罪判處拘役50日，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。

判決書指出，陳姓店員受僱於許姓雇主經營的選物店，負責機台維護及補貨。2024年10月30日，陳姓店員在上班時間，先將機台內價值約40元的選夾物，直接移動擺放在靠近洞口處，讓一名客人操作爪子輕輕碰觸，商品隨即失去平衡掉落出貨口。隨後陳姓店員又從補貨紙箱中，拿取一個相同商品贈送給該名男客，導致雇主財產受損。

案經雇主報警並由新竹地檢署偵辦起訴，陳姓店員在警詢及偵訊初期原否認犯罪，直到法院準備程序時才坦承犯行。法官審酌陳姓店員目前仍就讀大學企管系，本應理解商業誠信與職責的重要性，卻恣意為之，造成告訴人損失，行為實屬不合。

雖然陳姓店員在法庭上展現悔意，並主動提出願意賠償雇主約為商品價值的125倍的1萬元的和解方案，但雇主並無接受意願，導致雙方未能達成調解。

法官考量陳姓店員犯後坦承犯行，並曾提出願賠償1萬元與店家和解，雖未獲告訴人接受，但仍顯示有悔意；另本案實際損失僅80元，犯罪情節及損害程度相對輕微，依背信罪判處拘役50日，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。

