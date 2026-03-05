為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    7度尿襲ATM不罷手！合庫北市中山分行也遇襲 男子下場曝

    2026/03/05 18:09 記者張文川／台北報導
    陳男到北市合作金庫中山分行ATM前，瞄準出鈔口尿尿，導致機台短路故障。示意圖。（資料照）

    陳男到北市合作金庫中山分行ATM前，瞄準出鈔口尿尿，導致機台短路故障。示意圖。（資料照）

    台北市陳姓男子到合作金庫中山分行的提款機前，瞄準出鈔口尿尿，導致機台短路故障，合庫花3萬元修理，台北地院審理時查出，陳男曾7度幹同樣的事被判刑，竟未見悔悟，而依毀損將陳男判3月徒刑，可易科罰金9萬元。

    判決指出，陳男2024年11月17日凌晨3時30分許，至台北市南京東路2段的合作金庫銀行中山分行，朝一台ATM提款機出鈔口「排放尿液」，尿液滲入機台導致短路而故障，分行曾姓女行員上班後發現機器遭人為破壞，報警查辦，中山警分局查出「又是他」，陳男到案坦承犯行，警方將陳男送辦，台北地檢署今年1月依毀損罪起訴，聲請簡易判決。

    北院法官調查，陳男於同年7月9日至12月12日之間，曾7度無故「尿襲ATM」或吐口水，苦主皆是玉山商業銀行，包括忠孝分行5次、長春、中山分行各1次，皆造成提款機故障不堪使用，被合併判刑5月、可易科罰金15萬元，雖不構成累犯，但可證明他並非一時失慮，未見悔悟之心。

    法官審酌陳男坦承犯行，但未與銀行達成和解，犯後態度普通，且陳男有竊盜、詐欺、侵占等多項前科，素行不佳，單罪即判處有期徒刑3月。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播