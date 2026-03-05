7度尿襲ATM不罷手！合庫北市中山分行也遇襲 男子下場曝

陳男到北市合作金庫中山分行ATM前，瞄準出鈔口尿尿，導致機台短路故障。示意圖。（資料照）

台北市陳姓男子到合作金庫中山分行的提款機前，瞄準出鈔口尿尿，導致機台短路故障，合庫花3萬元修理，台北地院審理時查出，陳男曾7度幹同樣的事被判刑，竟未見悔悟，而依毀損將陳男判3月徒刑，可易科罰金9萬元。

判決指出，陳男2024年11月17日凌晨3時30分許，至台北市南京東路2段的合作金庫銀行中山分行，朝一台ATM提款機出鈔口「排放尿液」，尿液滲入機台導致短路而故障，分行曾姓女行員上班後發現機器遭人為破壞，報警查辦，中山警分局查出「又是他」，陳男到案坦承犯行，警方將陳男送辦，台北地檢署今年1月依毀損罪起訴，聲請簡易判決。

請繼續往下閱讀...

北院法官調查，陳男於同年7月9日至12月12日之間，曾7度無故「尿襲ATM」或吐口水，苦主皆是玉山商業銀行，包括忠孝分行5次、長春、中山分行各1次，皆造成提款機故障不堪使用，被合併判刑5月、可易科罰金15萬元，雖不構成累犯，但可證明他並非一時失慮，未見悔悟之心。

法官審酌陳男坦承犯行，但未與銀行達成和解，犯後態度普通，且陳男有竊盜、詐欺、侵占等多項前科，素行不佳，單罪即判處有期徒刑3月。可上訴。

