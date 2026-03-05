幼兒園欠繳勞健保費115萬元 扣押負責人薪資秒繳清

書記官執行案件示意照片。（行政執行署屏東分署提供）

屏東縣有一家經營數十載的幼兒園，2023年起陸續積欠勞保費、健保費等共近115萬元款項未繳，陸續移送法務部行政執行署屏東分署依法行政執行後，截至去（2025）年底仍欠近49萬元未繳，直到負責人薪資被扣押才立刻繳清。

行政執行署屏東分署表示，該幼兒園2023年起陸續積欠勞保費、健保費等，共有179件將近115萬元款項未繳，經移送機關陸續移送行政執行署屏東分署執行後，到去年底還欠勞保費、健保費共60件近49萬元未繳，分署通知義務人於指定期日到場說明，義務人未到場說明也未辦理分期繳納。

分署承辦書記官接著查到，該幼兒園組織型態為獨資，負責人另有一筆薪資所得，承辦書記官發文扣押負責人每月應領薪資數額3分之1，結果負責人得知扣薪消息後，當天立即到郵局以匯款方式，一次繳清欠款約49萬元。

執行署屏東分署表示，被保險人的健保、勞保費用由投保單位（雇主）、受雇員工及政府分別依「全民健康保險法」、「勞工保險條例」規定負擔應繳的保險費用。如投保單位積欠勞保或健保費用經通知逾期未繳，主管機關將檢具相關資料，移送至執行分署執行義務人財產。若投保單位、扣費義務人積欠全民健康保險費或滯納金，無財產可供執行或其財產不足清償時，依「全民健康保險法」第38條規定其負責人或主持人應負清償責任。

屏東分署表示，投保單位有責任幫受雇員工投保勞保、健保，及繳納應負擔的健保保險費、勞保費用、提繳勞退費用，若雇主積欠保費不繳，不僅是違反公法義務，更會損及被保險人（員工）領取各項保險給付的權益。提醒義務人如有經濟上困難無法一次繳清欠稅費罰款，可檢具相關證明文件至分署辦理分期繳納，切勿置之不理，以免影響自身權益。

