航警放行9000條加熱菸、收賄95萬判8年 走私集團11人全緩刑

陳姓航警收賄護航走私加熱菸，被判8年徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

以40歲女子楊雅茹為首的加熱菸走私集團，買通航警局保安大隊28歲警員陳柏融，多次護航集團成員夾帶加熱菸入境，桃園地院今（5）日審結，依違背職務收受賄賂罪，判處陳員8年有期徒刑、褫奪公權6年，犯罪所得95萬2600元沒收，陳員已被記2大過免職，楊女及旗下10名成員全獲緩刑。

楊女意圖走私加熱菸入境牟利，透過管道結識陳員後，去年4月間談妥由陳員利用職務之便，以工作證進入機場管制區後，在管制區內負責接收楊女集團成員交付的行李，再協助夾藏離開管制區；或是集團成員將行李運到陳員執勤的管制哨，再由陳員直接放行，藉此避開海關檢查。事後再由楊女依成功走私的加熱菸數量，給付陳員每條50元到150元不等的報酬。

請繼續往下閱讀...

全案於去年9月東窗事發，台北關人員發現陳員將夾帶加熱菸的楊女等人帶往公務門放行，當場通報航警向桃園地檢署報告核發拘票逮人，經深入追查並分析比對監視器畫面，宣告破獲以楊女為首的11人走私集團，清查去年4月到9月間，走私加熱菸26次、加熱菸數量逾9000條，陳員與楊女走私集團都被依貪污治罪條例、菸酒管理法等罪起訴，陳員於收押時被記2大過免職。

桃園地院今日審結，法官審酌陳員身為航警，負責機場警衛安全執行及管制事項的重責大任，身為公務員本該奉公守法、廉潔自持，竟罔顧法紀，對於違背職務的行為收受賄賂、包庇犯罪，有損官箴，破壞公務正常運作及執行的公正性，損及國家法益及社會治安，依違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑8年、褫奪公權6年，已繳回犯罪所得95萬2600元沒收。

楊女及旗下10名成員，分別被依共同犯非公務員對公務員關於違背職務之行為交付賄賂罪、共同犯輸入私菸罪，判處6月至1年6月不等徒刑。判決指出，楊女等人行為不應輕縱，但念其犯後態度、交回犯罪所得等理由，對楊女等11人諭知緩刑，緩刑期間交付保護管束，並提供一定時數的義務勞務，交回的犯罪所得沒收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法