以為是機會卻是詐騙陷阱 婦投資冷凍水產險噴200萬

鄭姓婦人受到詐騙集團誘騙，急忙到郵局想匯出鉅款。（記者劉慶侯翻攝）

69歲鄭姓婦人想為退休老本再添磚加瓦賺一筆，結果掉入詐騙集團陷阱，引誘投資冷凍水產事業，急忙要轉帳200萬元，幸郵局行員機警通知警方，阻止她損失鉅款。

台北市中正二分局廈門街派出所接獲郵局行員報案，巡邏警員陳楷翔、鄭倢伃到場瞭解，鄭姓婦人指稱，透過朋友介紹想投資冷凍水產，準備支付200萬元貨款，要依指示匯入指定帳戶。

警方根據聊天對話和資料查證發現，鄭婦僅能提供自行影印的合約書，且內容非常簡略，對投資細節說詞反覆，僅憑朋友介紹及對方提供的資料即欲匯款，顯有高度風險。

警方隨即說明常見「假投資真詐財」手法，假借公司名義塑造合法外觀來吸引投資，經警方勸說後，鄭婦始驚覺受騙，當場取消匯款，成功守住積蓄。

警方提醒，詐騙集團常以「高報酬、低風險」為誘因，假借各類投資名義行騙，尤其近期更出現假冒水產、農產品批發投資等新型態詐術。民眾如接獲類似投資訊息，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110求證，以免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廈門街派出所警員鄭倢伃（左）、陳楷翔（右）（記者劉慶侯翻攝）

