為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    泳池天花板輕鋼架割傷5歲女童 南市體育局緊急稽查、限期改善

    2026/03/05 17:05 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市某私人泳池發生天花板掉落造成1名女童受傷，市府今日聯合稽查。（南市體育局提供）

    台南市某私人泳池發生天花板掉落造成1名女童受傷，市府今日聯合稽查。（南市體育局提供）

    南市某私人室內游泳池2日晚間發生天花板設施掉落意外，造成1名5歲呂姓幼童右腿割傷，傷口約3×8公分，深可見韌帶，當場鮮血直流，南市消防局接獲報案後立即送醫救治。南市政府體育局對此次事件高度重視，立即派員前往現場了解狀況，並督促業者落實場館設施安全維護，依法要求限期改善。

    體育局表示，已要求業者全面檢視天花板結構、輕鋼架固定裝置及其他可能影響使用安全之設施，確保場館環境符合公共安全使用標準。同時，業者須主動關懷受傷幼童及家屬，妥善處理後續醫療與賠償事宜，並配合調查釐清事故原因，提出完整改善及檢修計畫，經主管機關確認安全無虞後，才可恢復正常營運。

    今（5）日體育局會同市府工務局及消保官，對該運動場館進行全面檢視與稽查，重點包括建築結構、設施設備維護、巡檢紀錄及公共安全管理機制等。未來將要求全市運動場館落實定期檢查與維護制度，並加強不定期抽查，以確保市民使用安全。

    體育局強調，公共運動場館為市民日常運動休閒的重要場所，場館安全管理是市府高度重視的工作，將持續督導，確保民眾使用公共運動設施安全無虞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播