泳池天花板輕鋼架割傷5歲女童 南市體育局緊急稽查、限期改善

南市某私人室內游泳池2日晚間發生天花板設施掉落意外，造成1名5歲呂姓幼童右腿割傷，傷口約3×8公分，深可見韌帶，當場鮮血直流，南市消防局接獲報案後立即送醫救治。南市政府體育局對此次事件高度重視，立即派員前往現場了解狀況，並督促業者落實場館設施安全維護，依法要求限期改善。

體育局表示，已要求業者全面檢視天花板結構、輕鋼架固定裝置及其他可能影響使用安全之設施，確保場館環境符合公共安全使用標準。同時，業者須主動關懷受傷幼童及家屬，妥善處理後續醫療與賠償事宜，並配合調查釐清事故原因，提出完整改善及檢修計畫，經主管機關確認安全無虞後，才可恢復正常營運。

今（5）日體育局會同市府工務局及消保官，對該運動場館進行全面檢視與稽查，重點包括建築結構、設施設備維護、巡檢紀錄及公共安全管理機制等。未來將要求全市運動場館落實定期檢查與維護制度，並加強不定期抽查，以確保市民使用安全。

體育局強調，公共運動場館為市民日常運動休閒的重要場所，場館安全管理是市府高度重視的工作，將持續督導，確保民眾使用公共運動設施安全無虞。

