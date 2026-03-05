為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    無聲報案QR Code建功 台南麻豆阻詐200萬

    2026/03/05 16:59 記者楊金城／台南報導
    婦女（中）受騙，到銀行要解除定存提領現金200萬，六甲所警員到場阻詐。（圖由警方提供）

    婦女（中）受騙，到銀行要解除定存提領現金200萬，六甲所警員到場阻詐。（圖由警方提供）

    陳姓婦女受到詐團的投資詐騙，以「房屋裝潢」作為掩飾理由，前往台南六甲的金融機構欲解除200萬定存，所幸銀行行員察覺異常，利用警銀合作的簡訊QR Code報案系統即時通報，麻豆分局六甲分駐所員警到場識破騙局，成功阻詐。分局今天將提報表揚。

    昨天（4日）下午，陳女前往銀行臨櫃辦理手續，要求解除定存並提領現金200萬元。行員察覺有異，關懷提問，陳女宣稱這筆款項是用於「房屋裝潢」。因提領金額大，陳女神情略顯緊張，且對裝潢細節交代模糊，行員隨即掃描行內設置的無聲報案QR Code發送簡訊向警方報案。

    六甲所員警獲報後火速趕抵現場，起初陳女仍不理會行員及員警，堅持取款，但在警方耐心宣導近期「假投資」詐騙案例時，陳女不經意地翻看手機LINE訊息，被眼尖的員警瞥見手機畫面中出現典型的「投資獲利群組」。員警立即說明這類群組多為詐騙集團營造高報酬假象的陷阱，苦口婆心勸導陳女這才相信差點上當。

    麻豆分局長洪國哲說，台南市警察局為加速反制詐騙，首創無聲報案QR Code，設置於轄區金融及超市適當位置供行員、店員、民眾報案；統計大數據，顯示「裝潢」、「買房」、「買黃金」已成為詐騙集團教導被害人應對行員關心詢問民眾的話術，民眾只要遇到強調「穩賺不賠」、「加入群組即可獲利」的投資邀約，務必提高警覺，不要受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    疑為詐騙的投資群組。（圖由警方提供）

    疑為詐騙的投資群組。（圖由警方提供）

