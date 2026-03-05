論文抄襲案辯結！資策會批高虹安無悔意、拒和解求重判 4/16宣判

高虹安強調，在其主觀認知中，相關研究屬於職務延伸的合理使用，加上引用論文皆為自己擔任第一作者的成果，因此並未認為構成著作權侵害。（資料照）

新竹市長高虹安除涉貪案外，另因博士論文涉嫌抄襲，遭資訊工業策進會（資策會）提起著作權民事訴訟求償100萬元；一審認定提告已逾6個月告訴期間，判決不受理。二審智商業法院今開庭審理，資策會主張高虹安否認抄襲且未表達和解意願，並請求法院判處有期徒刑以上、不得緩刑；高虹安則反駁其證詞前後矛盾、難以採信。法官庭末諭知，全案將於4月16日宣判。

資策會指出，高虹安任職期間曾與同仁於2017年共同發表兩篇期刊論文，分別為〈Quality Prediction Modeling for Multistage Manufacturing Based on Classification and Association Rule Mining〉及〈Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction〉，兩篇著作權均屬資策會所有。經比對發現，高虹安於美國辛辛那提大學完成的博士論文中，包括文字、圖表及公式等內容，與上述兩篇論文高度重複，其中一篇重製比例約8成，另一篇約3成。

請繼續往下閱讀...

資策會前執行長卓政宏今出庭證稱，高虹安始終否認抄襲，亦未表達和解意願，且相關告訴並未逾期；資策會委任律師則請求法院依法判處有期徒刑以上、不得緩刑。

高虹安引對話紀錄反擊證詞矛盾

高虹安則反駁，從相關對話紀錄可見，卓政宏早於2021年即已知悉論文爭議，並曾向經濟部技術處長邱求慧報告，但卓今日作證時卻稱未看過翁達瑞相關說法，也未與邱討論此事。

高虹安主張，邱求慧及資策會國會聯絡人周晉生曾表示，資策會科技法律研究所早在2021年即針對博士論文回覆「確認沒有授權問題」，相關單位不可能未經主管同意便自行進行比對或回報，因此資策會早已知悉論文內容，如今卻稱毫不知情，僅是為提告所作的說辭。此外，被指涉的兩篇期刊論文皆由她擔任第一作者，美國辛辛那提大學亦曾兩度正式函覆，認定相關自我引用並無研究不當問題，卓政宏證詞明顯矛盾。

高虹安亦補充自身研究背景，指出資策會是她研究所畢業後的第一份工作，在該機構服務10年間從事智慧製造與數據分析研究，考績多為特優或優等，也曾獲得多項研究與創新獎項。她提到，2013年曾申請資策會「國際人才培育補助」赴美攻讀博士，當時向主管簡報的研究方向即包括產品品質分析、效能預測與設備健康評估等內容，與後來博士論文研究主題一致，補助內容亦涵蓋學雜費與書籍費，因此始終認為博士研究與自己在資策會的研究工作高度相關。

高虹安比較博士論文與期刊論文的研究差異指出，期刊論文主要以公開模擬資料測試演算法，而博士論文則進一步使用真實工廠產線資料，整合資料前處理、降維、少樣本處理、製程控制及多種演算法比較，建立完整的品質預測分析系統，研究目的與方法均有所不同。

高虹安強調，在其主觀認知中，相關研究屬於職務延伸的合理使用，加上引用論文皆為自己擔任第一作者的成果，因此並未認為構成著作權侵害。

此案最早由旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）在臉書揭露，質疑高虹安博士論文涉嫌抄襲資策會研究成果，相關爭議隨後引發關注，資策會因此提起自訴並聲請傳喚前執行長卓政宏作證，主張高虹安侵害著作權。

一審台北地方法院審理認為，資策會科技法律研究所早已對相關論文進行比對並知悉爭議情形，當時認為未涉及實際商業利用，未進一步處理。法院認定資策會早在提起自訴前6個月即已知悉相關事實，卻遲至2022年10月25日才提告，已逾告訴期間，因此判決不受理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法