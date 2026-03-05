台中嬤載國中孫女放學被撞飛 嚇壞放學目擊學生

台中許姓阿嬤，昨天下午騎機車載念國中的洪姓孫女放學，行經太平區長億六街與永祥街口時，被騎機車的彭姓男子當場撞飛，3人均擦挫傷送醫。（記者陳建志翻攝）

台中一名許姓阿嬤（63歲），昨天下午5點左右，騎機車載念國中的洪姓孫女（14歲）放學，行經太平區長億六街路與永祥街口時，被騎機車直行的彭姓男子（19歲）當場撞飛，阿嬤腦震盪全身多處擦挫傷，洪姓孫女和彭姓騎士身上也都多處擦挫傷，因現場正好是長億高中學生放學，許多學生目擊都嚇壞，詳細肇事責任警方將進一步釐清。

這起車禍發生在昨天下午5點左右，當時許姓阿嬤（63歲）騎乘普通重機車載洪姓孫女（14歲）放學，沿太平區永祥街往永祥北街緩慢直行，正當行經長億六街、永祥街口時，騎乘機車的彭姓男子（19歲）沿長億六街往太提西路方向直行，從左側將許姓阿嬤和孫女撞飛，自己也倒地受傷。

許姓阿嬤送醫全身多處擦挫傷並有腦震盪現象，孫女則是四肢擦挫傷，所幸當天就出院返家觀察；彭男全身也多處擦挫傷，兩名駕駛經酒測都沒有酒精反應。

太平分局交通分隊表示，該處路口並沒有號誌，已調閱監視影像還原事故發生經過，將蒐集各項跡證後，交由交通警察大隊分析研判，釐清肇事經過和責任。

台中許姓阿嬤，昨天下午騎機車載念國中的洪姓孫女放學，行經太平區長億六街與永祥街口時，被騎機車的彭姓男子當場撞飛，嚇壞放學目擊學生。（記者陳建志翻攝）

