纏訟22年、被關1642天！屏東劉正富被控傷害致死 最高院判無罪確定

屏東男子劉正富（左4）被控在鬥毆中傷害致死案，高雄高分院更2審又逆轉，改判無罪，檢方上訴，最高院今判決無罪確定。（資料照）

屏東縣男子劉正富2004年被控參與鬥毆而傷害1名男子致死案，被判刑9年定讞後，提起再審獲准，高等法院高雄分院「再審」改判無罪，但被發回，「再更一審」又改判8年4月，也被發回，「再更二審」2024年12月再次逆轉改判無罪，檢方上訴，最高法院今日評議後，依「罪疑惟輕、無罪推定」原則，駁回檢方上訴，劉正富確定無罪。

劉正富於2013年7月22日入獄服刑，2018年1月18日假釋出獄，共在監1642日，獲判無罪確定後，可向法院聲請刑事補償金，以每日補償3000元至5000元計算，約可獲得補償492萬6000元，最高可獲補償821萬元。

高雄高分院再更二審判決時認定，警方只提供單張劉正富的照片供多名證人指認，違反「不得以單一相片提供指認」的規範；能證明劉不在場的超商購物發票被警方搞丟；共犯林聖賢等人在警詢之初，均未提及劉正富在場，後來卻改口供稱劉有參與，也查無劉於案發前後與同夥的通話紀錄，警方辦案瑕疵與遺落重要證物，罪證不足，改判無罪。見解今獲最高法院支持。

屏東地檢署起訴指出，2004年8月19日深夜11時，男子林聖賢因感情紛爭，毆打阮姓、林姓少年表兄弟，阮向周姓朋友哭訴，周男約林男隔日凌晨在屏東萬巒鄉「萬金營區」大門前談判。

檢方指控，周為了壯大聲勢，找塗姓親戚、阮的舅舅劉正富和不知情親友等多人前往助陣，雙方20多人在營區前大亂鬥互毆、棍棒齊飛，林聖賢帶來的朋友包克強被周陣營圍毆命危，急救數日後死亡。

屏東地院一審依傷害致死罪，將劉正富判處10年徒刑，二審高雄高分院則依殺人罪將劉判刑20年，經撤銷發回，更一審改判9年，2013年最高法院駁回上訴定讞，劉入獄服刑。

案經檢察總長3度提起非常上訴均未成，監察院調查報告也指出案件有瑕疵。2018年劉聲請再審獲裁准；高雄高院再審2019年6月改判劉正富無罪，認為案發現場沒有路燈，無法辨識劉有參與，且多名證人指證程序有瑕疵，及劉提出有利證據，有可能不在場。檢方上訴，最高法院撤銷發回。

高雄高分院「再更一審」再度逆轉認定有罪，改判8年4月。劉不服而提上訴，最高院再次撤銷發回。「再更二審」2024年12月10日宣判，認定罪證不足，又改判劉正富無罪。

檢方上訴後，最高法院承審庭今天評議後，認為再更二審的事實認定與改判理由沒有違誤法令，依「罪疑惟輕、無罪推定」原則，駁回檢方上訴，劉正富確定無罪。

