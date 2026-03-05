為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄休旅車快車道臨停又倒車併排臨停 警認定3違規將開罰

    2026/03/05 15:49 記者陳文嬋／高雄報導
    休旅車快車道臨停，又倒車併排臨停，警方認定3項違規將開罰。 （源自Threads andy2193）

    休旅車快車道臨停，又倒車併排臨停，警方認定3項違規將開罰。 （源自Threads andy2193）

    民眾目擊一名駕駛將休旅車停在高雄市鳳山區鳳南路內側快車道，讓副駕駛下車進入超商，才倒車移至路邊併排停車，民眾看傻今網路PO文「乾脆駕照燒一燒」！警方認定3項違規，將通知駕駛到案裁處，最重可罰2400元。

    民眾今網路PO文，指稱1名駕駛將休旅車停放鳳山區鳳南路內側快車道，誇張只打雙黃燈，就讓副駕駛下車到超商，隨後又於快車道倒車，將休旅車開到路邊，違規紅線併排停車。

    鳳山警方今認定休旅車駕駛違反道路交通管理處罰條例3項規定，包括併排臨時停車將開罰300元至600元、快車道臨時停車將開罰300元至600元、快車道倒車將開罰600元至1200元。

    鳳山警方表示，休旅車駕駛違規行為，最高可處2400元罰鍰，將依據影像內容進一步查證，並通知駕駛到案釐清後，依法舉發裁處。

    鳳山警方呼龥民眾行車應嚴格遵守交通法規，切勿於快車道臨時停車或倒車，此類行為極易造成後方車輛追撞，嚴重影響交通安全，將持續針對易違規路段，加強巡邏與執法，以確保民眾用路安全及交通順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播