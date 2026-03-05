高雄休旅車快車道臨停又倒車併排臨停 警認定3違規將開罰

休旅車快車道臨停，又倒車併排臨停，警方認定3項違規將開罰。 （源自Threads andy2193）

民眾目擊一名駕駛將休旅車停在高雄市鳳山區鳳南路內側快車道，讓副駕駛下車進入超商，才倒車移至路邊併排停車，民眾看傻今網路PO文「乾脆駕照燒一燒」！警方認定3項違規，將通知駕駛到案裁處，最重可罰2400元。

民眾今網路PO文，指稱1名駕駛將休旅車停放鳳山區鳳南路內側快車道，誇張只打雙黃燈，就讓副駕駛下車到超商，隨後又於快車道倒車，將休旅車開到路邊，違規紅線併排停車。

鳳山警方今認定休旅車駕駛違反道路交通管理處罰條例3項規定，包括併排臨時停車將開罰300元至600元、快車道臨時停車將開罰300元至600元、快車道倒車將開罰600元至1200元。

鳳山警方表示，休旅車駕駛違規行為，最高可處2400元罰鍰，將依據影像內容進一步查證，並通知駕駛到案釐清後，依法舉發裁處。

鳳山警方呼龥民眾行車應嚴格遵守交通法規，切勿於快車道臨時停車或倒車，此類行為極易造成後方車輛追撞，嚴重影響交通安全，將持續針對易違規路段，加強巡邏與執法，以確保民眾用路安全及交通順暢。

