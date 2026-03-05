林穎孟詐領助理費宣判臨時喊卡 高院「尚需調查」、擇期再辯論

前無黨籍台北市議員林穎孟（中）被控於2018至2020年議員任內詐領助理費，高等法院原訂今上午10時宣判，但案件尚有需調查之處，改再訂庭期進行辯論。（資料照）

前無黨籍台北市議員林穎孟被控於2018至2020年議員任內，詐領助理費26萬多元，台北地院依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪判刑3年8月、又依圖利罪判5年8月徒刑，另，林穎孟前男友葉曜彰亦被依圖利罪判5年8月；案經上訴，高等法院1月8日辯論終結，原訂今上午10時宣判，但案件尚有需調查之處，改再訂庭期進行辯論。

檢方起訴指出，林穎孟2018年12月25日開始聘用楊姓助理，2019年9月楊請辭，林穎孟同年9月28日起資遣，依勞動基準法規定應發給楊姓助理資遣費，她卻免除支付資遣費用，2019年10月仍登載楊姓助理為公費助理，向台北市議會詐領公費助理補助費、勞工保險及勞退機關提撥補助款等共新台幣3萬5563元，直到同年11月間才辦理楊姓助理停聘。

檢方查出，林穎孟亦聘僱葉曜彰為公費助理，薪資由葉曜彰領取供2人支配使用；葉2020年3月31日成立米達克公司（行銷公司），無法繼續受聘為公費助理，2人竟將公司新聘雇員郭姓女子充作議員公費助理，以分攤公司成本，總計詐領23萬1656元。台北地院去年判林穎孟、葉曜彰各判處5年8月徒刑。

高院1月8日開庭時，林穎孟泣訴，從政絕非為了污錢，若時光倒流，不會再蹚渾水，並強調自己未犯罪，無圖利、詐取財物罪。法官諭知3月5日宣判，但今上午高院臨時通知宣判取消，將再庭期進行辯論。

林穎孟詐領助理費案的合議庭由審判長許永煌、受命法官程欣儀、陪席法官郭豫珍組成，許永煌也是新竹市長高虹安遭控立委任內虛報助理薪資及加班費的審判長，受命法官則是郭豫珍，僅陪席法官不同（高案為雷淑雯），最終二審貪污罪無罪，僅依使公務員登載不實罪判處6月徒刑。

