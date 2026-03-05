趕上班疑車速過快 北市男閃公車連環撞車翻覆受困

嚴男車輛則失控翻覆、受困車內。（記者鄭景議翻攝）

57歲嚴姓男子今日上午趕著上班，駕車行經台北市大安區敦化南路1段時，疑似因車速過快且為了閃避路口公車，導致車輛失控向右偏移，猛烈撞擊路邊停車格內的2輛轎車後，又反彈擦撞另1輛行進間的轎車。強大撞擊力造成被波及車輛衝上人行道撞樹，嚴男車輛則失控翻覆、受困車內。消防隊獲報趕抵破壞車體將人救出送醫，所幸嚴男僅頭部挫傷無大礙。

大安分局調查，嚴姓男子於今日上午駕車由敦化南路1段北往南方向行駛。他當時正前往上班途中，行經路口時為了閃避由公車專用道向右併入的57歲鄭姓司機駕駛的公車，加上當時車速較快，車輛瞬間失控向右側偏滑，前車頭直接撞上路邊停車格內的黑色轎車，巨大的撞擊力導致該車向前推撞前方的另1輛轎車。

嚴男轎車碰撞後車身失控彈向左側，碰巧擦撞由26歲蕭姓男子駕駛、正行經前方的銀色轎車右後車尾，導致蕭男車輛失控衝上人行道並撞擊路樹。嚴男車輛則在路中央失控旋轉180度後向左側翻，嚴男因此受困在四腳朝天的車體內，現場零件碎裂一地，市民大道與敦化南路口交通一度受阻。

警方獲報後立即啟動交通快打機制，趕赴現場管制市民敦化路口往南的外側車道，並由消防隊員使用破壞器材切開車門，成功將嚴男救出並送往國泰醫院。經初步檢查，嚴男僅有頭部挫傷，經治療後無生命危險，其餘遭波及的蕭姓駕駛及路人均未受傷。

警方在現場針對嚴男、鄭男及蕭男等3名駕駛進行酒精呼氣測試，測定值均為0，確認皆無飲酒情事。本次事故共波及5輛車，除了公車未受損外，其餘4輛轎車均有嚴重車損，現場交通約於1小時30分後排除並恢復正常車流。大安分局表示，全案已依A2類交通事故成案處理，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步釐清。

