送餐只等1分鐘還A走餐點 外送員業務侵占判刑6月

基隆一名楊姓男子從事Uber Eats外送工作，卻於前年6月6日晚間，未依規定將餐點送交到陳姓顧客手中，逕行離去，侵占餐點。陳女下樓取餐發現楊男未依約定送達餐點，憤而提告。基隆地院近日審結，認定楊男為從事業務之人，卻侵占顧客餐點已觸犯業務侵占罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，不法所得615元沒入。

檢警調查，陳女於案發時透過Uber Eats線上訂餐平台向某食堂訂餐，共花費615元，平台顯示由楊男負責外送至陳女家樓下。當日晚間7時54分，楊男抵達陳女家樓下，系統顯示陳女可下樓取餐，依規定楊男須等候10分鐘無人取餐，方能離去，但卻只等1分鐘，就離開該處，將餐點帶離侵占。陳女接到通知下樓時，未發現楊男蹤影，決定報警處理。

陳女應訊時表示，先前就有吃過楊姓外送員的虧，沒拿到商品，所以這次特別注意他的行為，還有特別錄下影像證明他提早離開。

楊男則否認犯行表示，確實有將商品送到定點，但因等了10分鐘沒有人，才會離開。

檢察官查閱平台資料及陳女提供的影像後，認定楊男未依規定送餐，已涉犯業務侵占罪，依法起訴。

法官審理後認為，楊男雖有送餐到場，但未遇到訂餐顧客，也未交付餐點，並未依規定等候10分鐘自行離去；未經同意，將保管餐點取走後自行處分，其行為自屬業務侵占。

法官考量其犯後否認犯行，也未賠償損失，經濟貧困等一切情狀，依觸犯業務侵占罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，不法所得沒入。

