    首頁 > 社會

    緩解離職潮！書記官專業加給28年未調整 政院核定調升29％

    2026/03/05 14:31 記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導
    統計顯示，每名書記官平均承辦案件量已由1997年的1332件，增加至2024年的3803件。（資料照）

    統計顯示，每名書記官平均承辦案件量已由1997年的1332件，增加至2024年的3803件。（資料照）

    近年書記官人力招募與留任情形趨於困難，法務部表示，行政院昨日已核定調增書記官增支專業加給，調幅參照自1997年修正以來軍公教員工待遇累進調幅約29.15%，由現行新台幣4700元調升至6070元，並自今年3月1日起生效。

    法務部指出，書記官是各級法院、檢察機關及行政執行機關的重要第一線人員，負責案件紀錄及行政業務，對審判、偵查及執行程序運作至關重要，工作內容不僅須嚴格遵循各項程序細節，也須仰賴司法實務經驗與法律專業，以確保案件順利推進。

    法務部表示，自1997年以來，書記官業務量持續增加，包括新增戒癮治療、家庭暴力防治案件通報機制、暫時安置執行作業，以及近年打詐相關法制等重大業務，案件負擔顯著加重。統計顯示，每名書記官平均承辦案件量已由1997年的1332件，增加至2024年的3803件。

    不過，近年書記官人力招募與留任情形逐漸趨於困難。法務部指出，近5年書記官類科提缺報到率由66.20％下降至56.58％，離職率則由1.82％上升至3.94％，對基層人力補充已造成壓力。由於書記官專業加給已長達28年未調整，法務部因此會同司法院向行政院提出調增方案，最終獲行政院核定同意。

    法務部為因應案件量持續增加，未來亦將同步從源頭檢討業務減量措施，並導入AI與數位化工具輔助作業，透過科技化、自動化與流程簡化方式，降低書記官工作負荷。

