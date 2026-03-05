為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南跑咖廁所驚見針孔！警方急拆記憶卡畫面竟只有「他」

    2026/03/05 14:23 記者王捷／台南報導
    台南咖啡廳廁所暗藏警報器針孔。警拆除檢視僅錄到員警，無民眾受害。雖妨害秘密未遂免罰，警方仍持續追查裝設嫌犯。（民眾提供）

    台南咖啡廳又傳偷拍，1位女顧客在店內廁所發現偽裝成警報器的針孔設備，警方獲報派員拆除並交由鑑識人員採證，但檢視影像僅拍到警員拆除過程，尚無人受害。全案依妨害秘密罪嫌偵辦中。

    女消費者在咖啡廳使用洗手間時察覺天花板上的火災警報器外觀異常，仔細查看後驚覺竟是偽裝的鏡頭，隨即向警方報案。消費者說，因器材裝設位置隱蔽，一般人難以察覺，感到十分驚恐，擔憂私密影像外流。

    轄區警員趕抵現場後，為保全證據，第一時間通知鑑識人員到場採證，並將設備拆卸帶回。經警方調閱記憶卡畫面，發現檔案中僅錄下警員將鏡頭拆除的過程，並未發現消費者如廁的私密影像。

    警方指出，妨害秘密依刑法妨害秘密的構成要件，是無故利用工具竊錄他人非公開的活動或身體隱私部位者，但在實務上，該罪名屬「結果犯」，須錄到畫面才構成既遂。因扣案設備僅拍到警方，還是未遂犯狀態，無處罰未遂犯的明文規定。

    為了保全民眾的權益，警方仍向台南地檢署通報，強調絕不縱容不法，目前已擴大調閱咖啡廳周邊監視器，並對扣案器材進行數位鑑識，全力追查安裝設備的嫌犯到案，以釐清動機及有無其他受害檔案。警方也呼籲營業場所定期安檢，防堵類似事件發生。

