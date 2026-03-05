女病患追求名醫蘇一峰不成 造謠報復挨告判拘役50天

台北市朱姓女子因曾受名醫蘇一峰（見圖）診療而心生愛慕，追求蘇一峰不成卻由愛生恨，2024年11月起多次在社群平台發文造謠。（資料照）

台北市朱姓女子因曾受名醫蘇一峰診療而心生愛慕，追求蘇一峰不成卻由愛生恨，2024年11月起多次在Threads、臉書上發文造謠指涉蘇讓關係好的輕症病患住院佔床位、詐領保險金，並辱罵「不要臉厚顏無恥、會有報應，不得好死」，蘇一峰報警憤告，台北地院審理後依散布文字誹謗罪將朱女判拘役50天，得易科罰金5萬元。仍可上訴。

朱女於檢方偵查時否認犯罪，稱只是情緒發洩，不是故意散布不實；起訴後到法院審理時，朱女坦認造謠誹謗，對蘇感到抱歉，她已關閉社群帳號，未來會謹言慎行，法官考量蘇一峰深受此事困擾，沒有和解意願，還另提民事求償訴訟，因此量處拘役50日。

判決指出，蘇一峰是台北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師，蘇女因曾受診療而愛慕蘇，展開追求但沒成功，於是心生不滿在社群數度散布不實，諸如「蘇一峰該死，讓跟他關係很好的人住院住很久佔床位」、「這種垃圾應該要吊銷醫師執照」、「聯合醫院陽明院區要不要改成陽明飯店」、「不要臉厚顏無恥，他會有報應，不得好死」、「跟黑道有掛勾，你們說這種醫生有醫德嗎？心地根本不好報復別人」、「厚顏無恥…醫界老鼠屎…沒有醫德的垃圾醫生」等語。

蘇一峰不堪其擾，也不願為院方、同仁、病患帶來困擾，決定提告止謗，北檢起訴朱女。北院法官審酌朱女以在網路散布不實文字，向網路大眾散播而造成的損害，比一般誹謗僅在特定場所言行的情節更為巨大，對蘇名譽與人格造成嚴重傷害，依加重誹謗罪量處拘役50日。

