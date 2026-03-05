性影像陷阱如何防？雲林婦幼警揭常見套路 遇到謹記3原則

針對誘拍陷阱，雲縣警局呼籲民眾需謹記不拍攝、不散布、不持有等原則。（記者李文德攝）

雲林地方法院經過將近半年審理，一審判決台南色影師吳承諺21年有期徒刑，可上訴。不過如何防範色狼有機可乘？雲林縣警察局婦幼隊表示，民眾面對此情形，需謹記「不拍攝、不散布、不持有」等原則，若不幸影像外流也需要保存雙方對話紀錄，不要因為一時害怕把所有證據刪除。

婦幼隊警務員陳朝暘表示，目前常見誘拍性影像，主要有感情勒索、免費外拍兩大種方法，因此青少年如果遇到以上情境，首要先保持冷靜、審慎思考，在考量期間也可以趁機與對方轉換話題，或跟家屬討論才不會輕易掉入陷阱中。

陳朝暘指出，民眾面對此情形，需謹記「不拍攝、不散布、不持有」等原則，若不幸影像外流也需要保存雙方對話紀錄，不要因為一時害怕將所有證據刪除。

陳朝暘表示，如真實際面對情況，現場需觀察雙方身形差距、現場狀況決定應對方式，比較激烈的應對方式，可攻擊歹徒眼睛、下巴、下襠、膝蓋，或使用防狼噴霧噴臉部，趁對方短時間無法反應，趕緊脫離現場。另外，較為緩和的方式也可以假借上廁所或親友來電等形式，借機逃脫，但需謹記防身之道不是為了制伏對方，而是為了創造逃脫機會。

陳朝暘強調，預防勝於對抗，因此若要和陌生網友見面，應該約在人多的公共場所見面，也才不會輕易受到危害。如不幸事情發生，可以向警方報案，如不好意思可以和社會處社工、學校老師求助。另外衛福部也有設立「性影像處理中心」可以申訴，提供簡易法律諮詢、證據保留教學、性影像下架移除機制、預防性阻絕性影像傳播及心理輔導諮商及轉介。

