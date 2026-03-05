為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    曾在豪車上開槍殺人！基隆黑幫份子恐嚇店家、顧客 判罰8千元

    2026/03/05 13:44 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定盧男觸犯恐嚇危害安全罪，判罰8千元，得易服勞役。（記者吳昇儒攝）

    基隆天道盟同心會成員盧奕烜去年12月因與鄭姓男子發生糾紛，竟在保時捷休旅車上開槍射殺對方。該案件發生5個月前，盧男也因與郭男合夥開火鍋店經營不善，竟跑到郭男與他人合資經營的鐵板燒店外嗆聲，揚言「這裡沒有要營業，等等黑社會要臨檢」等語。基隆地院近日審結，認定盧男觸犯恐嚇危害安全罪，判罰8千元，得易服勞役。

    檢警調查，盧男因與郭姓男子合夥經營火鍋店不善，雙方發生糾紛，又聽聞郭在外散佈自己的不實謠言，心生不滿，竟於去年7月14日晚間，前往郭男與李姓男子共同經營的鐵板燒餐廳，對著店員叫囂「蛤，要報仇啦，聽不聽得懂啦」、「換我來這邊亂啦！」等語。

    又向路過準備入店用餐之客人恫稱：「（餐廳）沒有要營業」、「這裡沒有要營業，等等黑社會要臨檢」等語。讓李姓合夥人及客人心生畏懼，報警處理。

    檢察官偵訊後，認定盧男行為已涉犯恐嚇危害安全罪，且其於應訊時坦承犯行，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後，認定盧男不思以和平、理性方式溝通解決糾紛，對李男及客人出言不遜，使其心生恐懼，行為可議；考量他坦承犯行，李男也表示不再追究，故判罰8千元，得易服勞役8日。

