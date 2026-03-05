台南色影師誘拍性侵少女一審判21年 受害家屬：判越重越好

雲林地院一審判台南色影師吳承諺21年有期徒刑，受害家屬喊話希望判越重越好。（記者李文德攝）

台南色影師吳承諺性侵、誘拍至少30名少女，擁有6817部性影像，雲林地方法院一審判決21年有期徒刑，全案仍可上訴。其中一名被害少女的家屬Ｙ男表示，如他侄女就目前為止仍身心受創，還在接受治療，如果可以將攝狼判越重越好。

Y男表示，這名色狼前年對自己的侄女伸出魔爪，已讓她身心靈嚴重受創，至今仍需要接受治療，且以往活潑開朗的女孩，之前還有和他相約一起吃飯聊天，不過事發後人就好像變了樣，靜默不語，主動找她聊天，僅回得到簡單回應，甚至對於人多的地方也會恐懼，需要家人一同陪伴，甚至到目前為止，她認為是自己做錯事，令人感到不捨。

Y男表示，當初事情爆發後，所有家人陪同女孩一同報案，後續想要詢問警方的辦案進度，不過礙於偵查不公開，想得知色狼是否繩之以法，也無法知曉。在此情況下，找尋縣議員王又民陳情協助追蹤案件，甚至他與女孩的媽媽去年還跟著白沙屯媽祖徒步進香，媽媽幾乎全程跟隨，希望夠將大眾的力量匯集，讓曾經受傷的女孩們鼓起勇氣，一起報案並找出色狼。

Y男認為，此案件曠日費時，如今一審判決出爐，其實得知不少未成年少女都受害，因此還是希望這名犯嫌能夠關越久越好。

雲林地檢署表示，待收到判決書，再詳閱判決理由決議是否提起上訴；協助追蹤案件的王又民表示，此事件希望為了相關單位能夠從教育面，教導學生如何保護自己，不要再有下一個悲劇發生，至於刑期的考量，也希望可以考量到社會成本跟社會觀感。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

