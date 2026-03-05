為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中101歲「老士官長」鬧脾氣 77歲妻托警尋夫

    2026/03/05 13:15 記者黃旭磊／台中報導
    101歲李翁（中）平安返家，李妻（右）比讚稱看護是神隊友。（圖由讀者提供）

    台中龍井101歲李翁曾官拜士官長，由外籍看護陪同看診後，竟「老頑童」上身鬧脾氣不肯回家，讓看護推著輪椅在馬路亂逛迷途，77歲李妻急報警尋人，員警開車在離家1.8公里外的向上路尋獲，李翁竟稱「還要散步」。

    烏日警分局今天表示，百歲「老士官長」在春節前，由外籍看護推輪椅出門看診，「老頑童」鬧脾氣不肯回家，看護只好在街頭閒晃，上午9時35分在龍井區向上路6段路邊迷路，看護回傳「xiangshang rd」定位資訊，李妻看不懂英文，急忙到瑞井派出所求助。

    瑞井派出所長郭大維與員警見李妻與外籍看護「雞同鴨講」，迅速解讀位置資訊，立即開警車沿線搜尋，最終在距離住家1.8公里外向上路旁，發現看護一臉茫然推輪椅，李翁在路旁看似悠閒。

    員警拜託李翁上車，未料，百歲老翁仍嚷著「還要繼續散步」，警方像哄家中長輩般耐心勸說，才讓李翁點頭答應「班師回朝」，李妻在家中守候多時，見丈夫平安返家後，激動地連連致謝員警，直誇外籍看護懂得傳定位求救，誇讚是老公「神隊友」。

    外籍看護回傳「xiangshang rd」定位資訊，李妻看不懂英文，急忙找警方求助。（圖由讀者提供）

