    首頁 > 社會

    廢棄雞寮藏「喵喵」工廠！警查獲6000萬毒品 嫌嚇喊「鬼喔」

    2026/03/05 13:07 記者陳建志／台中報導
    刑事局中打查獲製毒工廠，現場將林姓製毒師制伏壓制在地。（記者陳建志翻攝）

    刑事警察局中部打擊犯罪中心前年查獲製毒工廠後向上溯源，經長期監控發現林姓（51歲）製毒師在彰化一處廢棄雞寮另起爐灶，還燒木材製造臭味掩人耳目，去年2月直搗製毒工廠，查獲甲基乙基卡西酮成品6公斤及半成品逾216公斤，市價超過6千萬，並逮捕林姓（51歲）、曾姓（43歲）製毒師，以及幕後何姓金主（46歲），何男起訴後遭重判8年6月。

    刑事警察局中打前年2月及5月份破獲製毒工廠，經溯源追查發現一名林姓（51歲）製毒師仍在逃，遂與台中市警局大雅分局等單位共組專案小組，長期監聽、跟監擴大偵辦。

    警方發現，林嫌等人另起爐灶，為躲避追緝，選擇彰化社頭廢棄雞寮做為製毒場所，並燃燒枯木及廢棄物掩蓋製毒產生的臭味，還將製毒用具及化學原料四處分散藏匿於雞寮周邊，並利用2月28日連假期間警力薄弱之時大量製造毒品。

    警方去年2月28日直搗製毒工廠，正要上車的林男（51歲），暗夜中見人影出現，嚇了一跳大喊「鬼喔！」仍被警方當場制伏，隨後又逮捕躲在暗處被叮得滿身包的曾姓同夥（43歲），並在現場查扣第三級新興毒品甲基乙基卡西酮成品6公斤及液態半成品毛重逾216公斤、製毒原料及器具1批，警方初估現場查獲毒品約可製造12萬包的「喵喵」毒咖啡，市價約6千萬。

    警方隨後又在台中后里逮捕何姓金主（46歲），3人被逮後依共同製造毒品罪嫌起訴，其中幕後金主和提供製毒工具的何男重判8年6月，林男判刑2年10月、曾男判刑2年。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    林姓男子挑選彰化廢棄雞寮當製毒工廠，警方當場查獲大批製毒工具和成品、半成品。（記者陳建志翻攝）

    林姓男子挑選彰化廢棄雞寮當製毒工廠，警方當場查獲大批成品、半成品。（記者陳建志翻攝）

    林姓男子挑選彰化廢棄雞寮當製毒工廠，警方在現場查獲液態半成品。（記者陳建志翻攝）

