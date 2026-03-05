誘拍侵害未成年8年！台南色影師藏6817部性影像 一審判21年

台南色影師吳承諺未成年少女拍攝性影像及性侵案，作案時間長達8年，至少30名少女受害，雲林地院一審判處21年有期徒刑。（情境照）

雲林地檢署偵辦台南攝影師吳承諺對未成年少女拍攝性影像及性侵案，追查發現吳男犯案長達8年，查扣硬碟有436個資料夾內有6817部性影像，至少有30名未成年女性受害，去年9月檢方將他起訴並具體求刑至少25年。雲林地方法院一審宣判，吳承諺所犯共56罪，一罪一罰論共214年9個月有期徒刑，應合併執行21年，全案仍可上訴。

此次事件爆發於前年11月，雲林一名女國中生陪同家屬報案，指遭吳男約拍進而誘騙性侵並拍攝性影像，家長憤而向警方報案，由地檢署檢察官彭彥儒指揮偵辦，前往吳男住家搜索，查扣9TB行動硬碟等證物。檢方擴大追查，發現吳男從2016年起透過網路社群、交友軟體或參與實體Cosplay攝影活動等方式，以互惠拍攝或付費拍攝為誘因，將和女子的性行為並將影像拍下。

檢方查出，吳男按照拍攝對象及日期整理共944個資料夾，其中有多達436個資料夾內有性交、猥褻影像，數量高達6817部，經人臉辨識比對後，成功辨識出12歲1人、13歲6人、14歲1人、15歲6人、16歲5人、17歲11人共30名未成年少女。

經將半年多審理，雲林地方法院法官審酌證據，考量受害人數眾多且年幼，嚴重危害其身心健康，吳男為滿足私慾，長期利用攝影職務之便侵害兒少，對受害少女造成難以抹滅心理陰影，對社會治安與兒少保護造成重大危害，亦顯示其法治觀念極其薄弱，因此吳男共犯56罪，依一罪一罰論，累計共214年9個月，最後應合併執行21年，全案仍可上訴。

有關此案為何未判處定刑上限30年，雲林地院發言人王子榮解釋，法官在量刑期間，考量被告坦承犯案，且依定刑理論上，考量限制加重及社會復歸的可能，因此合議庭因此最後定刑應合併執行21年。

